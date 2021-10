Tọa đàm về tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị trẻ sinh non

Chuyên gia đầu ngành về y học bào thai, sản khoa, sơ sinh tư vấn dự phòng, điều trị và hướng dẫn chăm trẻ sinh non lúc 20h ngày 23/10 trên VnExpress.

Tọa đàm phát trực tiếp trên VnExpress, có sự tham gia của ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Bác sĩ cao cấp khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; TS. BS Cam Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM; ThS.BS Nguyễn Thu Vân - Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; ThS.BS Cao Thị Thúy Hà - Bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Cứu sống nhiều trẻ sinh non trong dịch Covid-19

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, do ảnh hưởng của giãn cách xã hội kéo dài, nhiều sản phụ trì hoãn, bỏ qua một số mốc khám thai quan trọng cùng các xét nghiệm sàng lọc dị tật thai kỳ. Điều này dẫn tới không phát hiện kịp thời và xử lý sớm bất thường, khiến một số trẻ sinh non, thậm chí không có cơ hội được sinh ra khỏe mạnh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, biến chứng sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm ở trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới. Tuy nhiên, khoảng 3/4 trường hợp trẻ sinh non tử vong có thể được cứu sống, phát triển bình thường nếu sớm tiếp cận với các phương pháp điều trị dự phòng và chăm sóc theo đúng phác đồ.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê chia sẻ thêm, khi dịch bệnh cao điểm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận nhiều trường hợp truyền máu song thai biến chứng nặng cấp độ 3, 4; các ca biến chứng thai sản rất khó, chân thai nhi đã thò ra khỏi tử cung người mẹ, thậm chí mẹ bị vỡ tử cung... Song các bác sĩ đã cấp cứu, xử trí đưa thai nhi lại trong bụng mẹ an toàn, tiếp tục sống trong môi trường tử cung của mẹ cho đến khi chào đời.

Kỹ thuật y học bào thai cũng giúp đánh giá các nguy cơ tái phát để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa ở những lần mang thai sau, cho thai kỳ khỏe mạnh, hạn chế tối đa biến chứng và nguy cơ gây sinh non. Kỹ thuật này còn có thể can thiệp điều trị ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ để kịp thời cứu sống và giữ an toàn chờ ngày chào đời.

"Khi tiếp nhận những ca sinh non, các bác sĩ sản, sơ sinh có mặt ngay tại phòng sinh với những trang thiết bị hiện đại, cùng nhau hội chẩn, tiên lượng các tình huống có thể xảy đến để đưa ra phác đồ phù hợp nhất. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ cứu sống trẻ mà còn giảm thiểu tối đa biến chứng về sau cho cả mẹ và con", Tiến sĩ, bác sĩ Cam Ngọc Phượng nói.

Một trẻ sinh non nằm trong lồng ấp với tính năng làm ấm tự động. Ảnh: Phong Lan

Cách chăm sóc giúp trẻ sinh non phát triển khỏe mạnh

Trẻ sơ sinh thiếu tháng có khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài kém hơn trẻ đủ tháng nên rất dễ mắc bệnh. Trong quá trình chăm sóc bé tại nhà, cha mẹ cần chú ý dinh dưỡng, sinh hoạt, các mốc thăm khám sức khỏe định kỳ để con phát triển bình thường. Trong đó, kiểm tra sàng lọc sơ sinh là biện pháp hữu hiệu để phát hiện sớm, kịp thời điều trị rối loạn về thể chất và tinh thần ở trẻ, ngăn chặn biến chứng tăng nặng có thể xảy ra.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Vân cho biết chăm sóc trẻ sinh non phải đảm bảo nguyên tắc vô trùng, đảm bảo duy trì nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với cân nặng và tuổi của bé. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế ngoài trình độ chuyên môn còn đòi hỏi phải có kinh nghiệm và tâm huyết. Với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại, bác sĩ sẽ kịp thời can thiệp trong tình huống khẩn cấp. Các loại máy móc tiên tiến thường được sử dụng như hệ thống Neopuff hồi sức trẻ sinh non hiện đại giúp kiểm soát nồng độ Oxy và áp lực tránh tổn thương phổi cho trẻ, máy thở cao cấp Babylog VN600 Drager thế hệ mới chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và các lồng ấp trẻ sơ sinh Giraffe - GE với tính năng làm ấm tự động, có thể kiểm soát và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn...

Trẻ sơ sinh bị vàng da được chiếu đèn và theo dõi sát sao tại Trung tâm sơ sinh bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Phong Lan

Nhằm cập nhật kiến thức mới về chẩn đoán, xử trí điều trị dự phòng và hướng dẫn chăm sóc trẻ sinh non, VnExpress phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến lúc 20h ngày 23/10. Các bác sĩ còn cung cấp thông tin về các yếu tố nguy cơ gây sinh non khác ở thai phụ như cổ tử cung ngắn, tiền sử khoét chóp cổ tử cung, rỉ ối, viêm âm đạo, tiền sử sinh non... Điều trị dự phòng sinh non từ sớm, chăm sóc trẻ sinh non thế nào để sớm bắt kịp đà tăng trưởng bình thường, đảm bảo phát triển toàn diện là vấn đề nhiều cha mẹ quan tâm.

