Lý do CODE 11.59 by Audemars Piguet nhận được nhiều ý kiến trái chiều, là bởi thiết kế này vốn được làm ra bởi những đôi mắt vô cùng khắt khe và tập trung mạnh vào các chi tiết khó có thể mô tả hết qua một vài bức ảnh trên mạng xã hội.



Khi mọi chỉ trích đổ dồn lên thương hiệu và CEO François-Henry Bennahmias - người đã ủng hộ dòng sản phẩm mới này, ông Bennahmias không hề bối rối. Với kinh nghiệm làm việc 25 năm tại thương hiệu, Bennahmias từng dẫn dắt thị trường châu Mỹ đạt được những thành công xuất sắc và trở thành CEO của thương hiệu trong 7 năm qua.



Thoạt nhìn, chiếc đồng hồ tròn cổ điển không phải là điều giới mộ điệu mong đợi từ thương hiệu có bề dày lịch sử 145 năm này. "Đó chỉ là một chiếc đồng hồ tròn, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ những chi tiết, nó không đơn thuần như vậy", CEO François-Henry Bennahmias chia sẻ. CODE 11.59 by Audemars Piguet là minh chứng rõ ràng cho những kiến thức và kỹ thuật chế tác lâu đời được dẫn dắt bởi những nghệ nhân lành nghề qua nhiều thế hệ, chỉ những ai dành thời gian chiêm ngưỡng kỹ chiếc đồng hồ này mới thật sự nhận ra sự khác biệt.