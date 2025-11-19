Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn

Khánh HòaThi thể nam nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở lán trại trên đèo Khánh Sơn (xã Cam An) đã được phát hiện trưa 19/11, cách hiện trường khoảng một km.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Chamalé Siên (người Raglay) tại khu vực ven suối Tường Vy, phía hạ lưu vị trí sạt lở. Các đội cứu hộ đang tiếp cận hiện trường để đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Sơn. Ảnh: Trần Hóa

Tối 16/11, mưa lớn kéo dài làm đất đá từ sườn núi cao hơn 100 m trên đèo Khánh Sơn đổ ập xuống lán trại tạm phía dưới, nơi 10 lao động đang trú. Bảy người kịp chạy thoát, ba người bị vùi lấp. Sau sự cố, lực lượng cứu hộ cùng chính quyền địa phương tìm thấy hai nạn nhân - một người tử vong, một người bị thương; người còn lại mất tích nhiều ngày qua.

Ba ngày qua, cơ quan chức năng huy động hàng chục máy xúc, máy ủi đào bới đất đá, rà soát khu vực suối và sườn núi để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Vị trí sạt lở trên đèo Khánh Sơn. Đồ họa: Hoàng Thanh

Đèo Khánh Sơn dài hơn 56 km trên tỉnh lộ 9, nối vùng giáp ranh hai xã Khánh Sơn và Cam An. Tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, đỉnh đèo cao khoảng 600 m, thường xuyên sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong thời tiết xấu.

Hai ngày qua, mưa lũ và sạt lở tại Khánh Hòa khiến 10 người tử vong, 2 người mất tích, 19 người bị thương; gần 9.000 căn nhà ở 14 xã, phường chìm trong nước; khoảng 7.000 ha hoa màu hư hại và hơn 11.600 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Bùi Toàn