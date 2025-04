Tiểu thương gốc Hoa ở Mỹ lao đao vì thương chiến

Quyết định áp thuế nặng với nhiều hàng hóa Trung Quốc của ông Trump khiến các tiểu thương gốc Hoa tại Mỹ nơm nớp lo mất khách, thiếu hàng.

Tuần trước, gói bánh gạo tại cửa hàng tạp hóa Sun Vin trên phố Mulberry, khu Chinatown ở thành phố New York, có giá 4,99 USD. Nhưng tuần này, sau khi mức thuế mới của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, giá của nó tăng lên 6,99 USD.

Jasmine Bai, chủ cửa hàng Sun Vin, giới thiệu hàng hóa nhập khẩu từ châu Á trong cửa tiệm ở khu phố Chinatown, thành phố New York, ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng đối với hầu hết các đối tác trong vòng 90 ngày, cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng của ông với Trung Quốc đã dẫn tới quyết định áp thuế 145% lên toàn bộ sản phẩm Trung Quốc và 245% với một số mặt hàng, ảnh hưởng tới tất cả doanh nghiệp quy mô gia đình ở các khu phố người Hoa tại Mỹ.

Nhiều cộng đồng người Trung Quốc nhập cư dựa vào các khu phố người Hoa (Chinatown) khắp đất nước để mua bán những mặt hàng quan trọng trong văn hóa Trung Quốc và có rất ít lựa chọn thay thế.

"Cuộc chiến này sẽ gây tác động rất lớn", Jasmine Bai, quản lý Sun Vin, cửa hàng nhỏ chủ yếu bán sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có những sản phẩm đặc thù khó tìm ở nơi khác như miến đậu xanh, bột củ sen, nói. "Sau này, có lẽ chúng tôi sẽ ít khách hơn, khách cũng mua ít thực phẩm hơn".

Các đòn áp thuế trả đũa giữa hai nước đã làm chao đảo việc kinh doanh của các tiểu thương Chinatown, trong đó có Eva Sam, chủ cửa hàng Popular Jewelry ở New York, doanh nghiệp gia đình kinh doanh các mặt hàng dây chuyền gắn đá được giới nghệ sĩ hiphop ưa chuộng.

"Những thay đổi đột ngột và mức thuế leo thang khiến chúng tôi không thể ổn định giá cả hoặc thông báo giá nhất quán cho khách hàng", bà nói.

Eva Sam và con trai William Wong trong cửa hàng trang sức Popular Jewelry tại Chinatown, New York, ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Popular Jewelry nhập vàng 24 cara, đá ngọc bích được cắt và đánh bóng từ Trung Quốc. Sam cho hay cửa hàng đã phải tăng giá 10% đối với trang sức nhập khẩu.

"Rất khó để đưa ra quyết định cả trong dài hạn lẫn ngắn hạn, bởi không thể biết được mức thuế này có áp dụng lâu dài hay không, hoặc liệu ông Trump sẽ áp thuế hay dỡ thuế với mặt hàng nào", William Wong, con trai của Sam đang giúp mẹ làm việc trong cửa hàng, nói.

Cư dân Chinatown ở khu vực Manhattan mỗi năm chi 1,15 tỷ USD cho hàng hóa và dịch vụ bán lẻ, khoảng 80% doanh nghiệp địa phương trong khu phố phục vụ trực tiếp cho cộng đồng người Hoa, theo cơ quan Dịch vụ Doanh nghiệp Nhỏ của thành phố New York.

Tổng thống Trump bày tỏ Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng vẫn cáo buộc Bắc Kinh đã "tước đoạt" của Washington trong thời gian dài. "Đại diện mọi quốc gia, kể cả Trung Quốc, đều muốn gặp tôi", ông chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/4.

Bắc Kinh chưa thông báo có kế hoạch đàm phán thương mại với Washington hay không. Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thuế 125% lên hàng hóa nhập khẩu Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng "gây áp lực cực đoan" lên Trung Quốc và tuyên bố hai nước vẫn chưa quyết định bên nào sẽ mở lời đàm phán thương mại.

Theo Welcome to Chinatown, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu phố người Hoa ở New York, đa số cửa hàng chỉ còn đủ hàng dự trữ cho một hoặc hai tháng nữa. Daniel Dellaratta, dược sĩ của hiệu thuốc Villy KX Pharmacy, người đã làm việc 30 năm trong Chinatown, cho biết không tích trữ nhiều hàng.

"Chúng tôi dự kiến trong vòng 90 ngày, giá cả của đa số mặt hàng sẽ tăng đáng kể", ông nói.

Eliz Digital Inc, tiệm ảnh trong Chinatown New York, cho biết giá vật tư như giấy, hóa chất từ Trung Quốc dùng để tráng ảnh, cũng tăng lên. Dù đã lâu cửa hàng không tăng giá, mức thuế mới có thể buộc họ phải thay đổi.

"Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ phải tăng giá bởi vì mọi thứ đều tăng, giá nguyên liệu đầu vào chắc chắc cũng tăng rất nhiều", Kesh, chủ cửa hàng, nói.

Các tiểu thương khu Chinatown ở San Francisco cũng đang trải qua giai đoạn bất ổn. Họ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có hiệu quả, theo Edward Siu, chủ tịch Hiệp hội thương nhân Chinatown San Francisco.

"Nhiều người không biết sắp tới tình hình thế nào. Họ đang lo lắng và thất vọng", Siu, người điều hành công ty du lịch 40 năm trong khu phố, nói.

Khu Chinatown ở San Francisco nằm dọc 30 dãy nhà, là cộng đồng người Mỹ gốc Hoa lâu đời nhất nước Mỹ. Mạng lưới gắn kết chặt chẽ giữa cư dân và doanh nghiệp gốc Hoa giúp họ vượt qua nhiều khó khăn hậu Covid-19, như khủng hoảng chuỗi cung ứng và đà phục hồi kinh tế chậm chạp ở thành phố.

Selena Lee, chủ cửa hàng bán ngọc Linda Boutique trên phố Grant Avenue của Chinatown, cho biết giá lô hàng mới nhất đã tăng gấp ba từ sau khi mức thuế mới có hiệu lực. Ngọc bích của cửa hàng được khai thác từ Myanmar, nhưng được cắt gọt và đánh bóng ở Trung Quốc.

"Nếu muốn thay đổi, chúng tôi phải chuyển đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, việc vốn không dễ dàng chút nào", cô nói.

Bên trong khu phố người Hoa tại New York hôm 14/4. Ảnh: Reuters

Mei Zhu, chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ trên phố Stockton, cho biết hàng tồn kho đã hết vì khách hàng đã tích trữ sản phẩm đề phòng tăng giá.

"Không còn gì để bán", Zhu nói, chỉ vào thùng bìa các tông rỗng ghi nhãn "muối", cho biết nhiều khách hàng mua tới 10 lọ muối dù đây không phải mặt hàng nhập từ Trung Quốc.

Siu kêu gọi chính phủ Mỹ và Trung Quốc quan tâm tới những người bị ảnh hưởng do chính sách như ông và những chủ doanh nghiệp người Mỹ gốc Hoa khác.

"Chúng tôi bây giờ đang trong vùng nguy hiểm", ông nói. "Tôi không muốn chiến tranh thương mại leo thang".

Hồng Hạnh (Theo Reuters)