Tiền vệ cao 1,64 m đe dọa chọc thủng lưới Việt Nam

Dù thể hình nhỏ bé, Haykal Danish Mohd Haizon kỳ vọng có thể tạo đột biến cao cho Malaysia trong trận gặp Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 33.

Mang áo số 10, Mohd Haizon được xem như nhạc trưởng tuyến giữa của Malaysia, nhờ kỹ năng điều khiển trái bóng điêu luyện và những đường chuyền sắc bén. Trong trận mở màn với Lào, anh góp công lớn vào thế trận tấn công khoáng đạt của đội nhà, trực tiếp ghi một bàn để cùng đồng đội giành chiến thắng tưng bừng 4-1.

"Sức mạnh của tôi đến từ tinh thần", Mohd Haizon nói. "Cao lớn không đồng nghĩa với mạnh mẽ. Nếu biết mình là ai, bạn hoàn toàn có thể đương đầu với các đối thủ to con".

Haizon (số 10, vàng) cầm bóng trong trận gặp Lào trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2025. Ảnh: The Star

Lào chưa phải thuốc thử mạnh cho Mohd Haizon và đồng đội. Thử thách thực sự sẽ đến với họ trong trận quyết định ngôi đầu bảng gặp Việt Nam vào 11/12. Đây là trận đấu mà Malaysia chỉ cần hòa để giành vé đi tiếp, nhờ ưu thế hiệu số bàn thắng.

"Chúng tôi đang thảo luận chiến thuật đấu Việt Nam", số 10 của Malaysia nói thêm, trên The Star. "Cá nhân tôi đặt mục tiêu thể hiện thật tốt và tận dụng tối đa mọi cơ hội ghi bàn trước đối thủ này. Tôi học hỏi được khá nhiều khi chơi cùng các tuyển thủ quốc gia ở đội U22 năm qua".

Malaysia nhận tin vui trước đại chiến với Việt Nam khi ba cầu thủ quan trọng của họ là Ubaidullah Shamsul, Fergus Tierney và Izwan Yuslan đã hội quân sau khi được các CLB trong nước cho phép. Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của Malaysia từng gián đoạn vì nhiều cầu thủ không thể hội quân sớm do bận phục vụ các CLB.

Trong số ba cầu thủ tập trung muộn kể trên, trung vệ Ubaidullah Shamsul là đội trưởng và đóng vai trò then chốt ở hàng phòng ngự. HLV Nafuzi Zain cho biết ông đang gấp rút lắp ráp đội hình khi các cầu thủ tập trung đầy đủ, hướng tới màn trình diễn tốt nhất khi đấu Việt Nam.

Không giống như V-League, các giải vô địch quốc gia Malaysia, Thái Lan và Indonesia vẫn đang diễn ra, thay vì tạm dừng để ưu tiên SEA Games. Do đó, các đội bóng gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng. Chủ nhà Thái Lan đã trả bảy cầu thủ về các CLB ngay sau trận mở màn với Timor Leste.

Tại bảng B, Việt Nam và Malaysia cùng có ba điểm, và sẽ gặp nhau ở lượt cuối chiều 11/12. Hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp nếu hòa. Bởi khi đó Việt Nam sẽ đứng nhì bảng B với bốn điểm, giành suất duy nhất cho đội nhì, khiến Indonesia lẫn Myanmar bị loại trước khi chơi lượt cuối bảng C. Theo điều lệ giải, ba đội nhất bảng và một đội nhì có kết quả tốt nhất sẽ vào bán kết.

Vy Anh