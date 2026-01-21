Tiền đạo U23 Trung Quốc: 'Biết trước sẽ thắng Việt Nam'

Chủ nhân bàn ấn định thắng lợi 3-0 Wang Yudong nói rằng toàn đội Trung Quốc đều tin tưởng sẽ hạ Việt Nam từ trước khi vào trận bán kết U23 châu Á.

Wang là cầu thủ giá trị cao nhất tại vòng bán kết, được Transfermarkt định giá 1,8 triệu USD. Anh không ghi bàn nào qua 4 trận đầu tiên tại giải U23 châu Á 2026, dù được coi là "nhạc trưởng" của Trung Quốc. Ở trận gặp Việt Nam tối 20/1, Wang cũng bất ngờ phải dự bị.

Wang Yudong (số 10) sau khi cởi áo mừng bàn thắng vào lưới Việt Nam trong trận bán kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 20/1/2026. Ảnh: AFC

Quyết định này ban đầu khiến nhiều CĐV bất ngờ, nhưng lại phù hợp với tính toán chiến thuật của ban huấn luyện. Trung Quốc nhập cuộc với đội hình giàu thể lực, kiểm soát khu trung tuyến và tạo lợi thế sớm trong hiệp hai. Khi tỷ số đã là 2-0, Wang mới được tung vào sân để tận dụng khoảng trống và nhịp độ giảm dần của Việt Nam. Đến phút bù hiệp hai, anh đệm bóng ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Trung Quốc.

Ngay sau đó, anh cởi áo reo mừng, khiến khán đài và mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Wang nhận thẻ vàng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng ra sân ở chung kết do luật xóa thẻ trước trận cuối. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có lường trước kết quả này hay không, tiền đạo 19 tuổi trả lời: "Chúng tôi đã biết trước, vì toàn đội luôn tin có thể thắng Việt Nam".

Wang nói bản thân đã "chịu áp lực tâm lý, vì phải tham gia quá nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự, không được tấn công". Ở 4 trận đầu tiên, Trung Quốc chủ yếu chơi phòng ngự phản công, khan hiếm cơ hội. Nhưng trong trận hôm qua, đoàn quân Antonio Puche tấn công không ngừng, cho tới khi dẫn hai bàn. Những phút cuối được chơi hơn người nhờ thẻ đỏ của Phạm Lý Đức, Trung Quốc càng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Khi được hỏi về lý do cởi áo ném lên mà không chạy tới cảm ơn người chuyền dọn cỗ Behram Abduweli, Wang nói thêm: "Khi ghi bàn, tôi có cảm giác như được giải tỏa tâm lý. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như được giải phóng".

Hướng tới trận chung kết gặp Nhật Bản tối 24/1, Wang không tỏ ra e dè. Anh khẳng định toàn đội sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không sợ bất kỳ đối thủ nào. "Mục tiêu của tôi là đem chức vô địch về Trung Quốc", anh nhấn mạnh.

Tiền đạo Xiang Yuwang đá chính thay Wang, cũng góp công lớn với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Khi được hỏi về bàn thắng này, Xiang nói: "Pha lập công của tôi giúp toàn đội chơi thoải mái hơn. Chiến thắng trước Việt Nam như một giấc mơ, thật không thể tin nổi. Chúng tôi sẽ đá với Nhật Bản mà không có chút áp lực nào".

Giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận đấu lại thuộc về trung vệ Peng Xiao, với bàn thắng mở tỷ số và một tình huống khác bị VAR từ chối bàn. "Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng", Peng nói. "Tôi thất vọng vì không thể lập cú đúp, nhưng quan trọng là thành tích của toàn đội. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn một lần nữa ở chung kết".

Hoàng An tổng hợp