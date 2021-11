Tiêm trưởng thành phổi có ảnh hưởng thai nhi?

Vợ em mang thai IVF thì tiêm trưởng thành phổi ở tuần thai thứ 28 được không, ảnh hưởng ra sao? (Huy Lâm)

Trả lời:

Hỗ trợ phổi cho thai tức là đưa một lượng thuốc thuộc nhóm corticosteroid vào trong người mẹ để tạo ra những chất làm trưởng thành phổi của thai nhi, dự phòng trường hợp trẻ sinh non.

Hiện trên các chứng cứ y khoa cho thấy, liệu pháp corticosteroid để hỗ trợ phổi giúp cứu sống nhiều trẻ non tháng, đặc biệt ứng dụng tốt trong trường hợp có chuyển dạ sinh non. Thường khi có chuyển dạ sinh non ở một thai phụ đang sống vùng xa trung tâm có hồi sức sơ sinh tích cực, thường người ta dùng từ "chuyển viện trong bụng mẹ". Bác sĩ cố tình tạo ra những giảm cơn gò bằng cách cho nhiều thuốc giúp giảm cơn gò, cho người mẹ và đứa bé được chuẩn bị về trưởng thành phổi, để trẻ khi ra đời giảm bớt nguy cơ tử vong do phổi bị non. Bác sĩ cũng đủ thời gian để chuyển bé đến các trung tâm có hồi sức tích cực sơ sinh.

Thường hỗ trợ phổi thai được ứng dụng trong những tình huống mà đứa trẻ trải qua giai đoạn sinh sớm trước tuổi thai 34 tuần. Hiện một số y văn thế giới còn nâng tuổi thai lên, ví dụ như với Hiệp hội sản phụ khoa của Mỹ thì trẻ sinh non 36 tuần vẫn chích thuốc hỗ trợ phổi.

Có rất nhiều tranh luận ở các trung tâm sản phụ khoa trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo ý kiến của chúng tôi, việc gì cũng có hai mặt. Chúng ta cũng lo lắng vì không biết em bé có bị sinh non hay không và dĩ nhiên ở những thai kỳ, các bác sĩ sản khoa luôn đánh giá cận lâm sàng như siêu âm ở tuần tuổi thai 18, 20, 22 và trước 24 tuần để biết thai phụ có nguy cơ sinh non không. Trong những tình huống có yếu tố nguy cơ như vậy, bác sĩ sẽ xem xét hỗ trợ phổi của đứa bé để phòng ngừa nguy cơ sinh non trước 34-36 tuần.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều báo cáo cho thấy, mặc trái của việc lạm dụng hoặc sử dụng khi không có chỉ định rõ ràng đối với corticosteroid có thể sẽ ảnh hưởng lên việc đóng lại những thóp của thai nhi sớm nếu cho dùng sớm. Trước đây đã có những liệu trình sử dụng cho hai lần cách nhau một tuần và cho lặp lại thì cho thấy có thể thóp của em bé đóng sớm, còn những tồn tại của ốc động mạch. Ngoài ra, những báo cáo khoa học gần đây ghi nhận có sự ảnh hưởng lên sự phát triển não ở vùng hồi hải mã và điều này không xuất hiện ở thời điểm bé một hay 2 tuổi, mà có thể lâu hơn nữa, ảnh hưởng lên các vùng tư duy ngôn ngữ sau này của bé.

Theo phần lớn các chuyên gia về sản phụ khoa hiện nay rất cân nhắc khi chuẩn bị các loại thuốc hỗ trợ phổi cho thai khi không có nguy cơ bị sinh non hoặc khi thấy em bé tới tuổi thai trên 36 tuần có cần phải chích hay không, phải cân nhắc từng trường hợp. Dĩ nhiên không có chỉ định tuyệt đối hoàn toàn cho mọi thai kỳ, kể cả thai kỳ hỗ trợ sinh sản là phải chích ở tuần thai 28. Chúng tôi không có khuyến cáo điều này, mà chỉ có những trường hợp có nguy cơ thì bác sĩ cần thảo luận với gia đình, thai phụ để hiểu rằng vì sao phải làm việc này.

Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM