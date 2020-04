Thụy Điển muốn điều tra nguồn gốc Covid-19

Thụy Điển đang lên kế hoạch đề nghị EU điều tra nguồn gốc Covid-19, động thái có thể khiến quan hệ giữa Stockholm với Bắc Kinh thêm căng thẳng.

"Khi tình hình Covid-19 trên toàn cầu được kiểm soát, tổ chưc một cuộc điều tra quốc tế độc lập nhằm tìm hiểu nguồn gốc và sự lây lan của nCoV là việc quan trọng và hợp lý", Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallegren viết trong báo cáo trình lên quốc hội hôm qua.

"Một việc quan trọng nữa là điều tra toàn bộ quá trình xử lý đại dịch của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thụy Điển sẵn sàng nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác của Liên minh châu Âu (EU)", bà Hallegren cho hay.

Bộ trưởng Hallegren họp báo về Covid-19 tại thủ đô Stockholm hôm 22/4. Ảnh: SVT.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cũng cho rằng nên điều tra WHO sau khi Covid-19 chấm dứt. "Chúng tôi nghĩ WHO đang thực hiện công việc quan trọng, nên bây giờ chưa phải lúc giải trình trách nhiệm, mà cần để họ tiến hành nhiệm vụ trong đại dịch", bà nói trong một hội thảo trực tuyến hôm qua, nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Thụy Điển "hài lòng" về cách hành động của WHO.

Những bình luận của giới chức Thụy Điển được đưa ra sau khi lãnh đạo Mỹ, Australia và Đức đề nghị chính quyền Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc nCoV. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết đó là nhiệm vụ của các nhà khoa học, không phải chính trị gia.

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm qua tuyên bố nước này sẽ tiếp tục theo đuổi điều tra độc lập về Covid-19, bất chấp đe dọa tẩy chay kinh tế của Trung Quốc. "Bây giờ có vẻ như hoàn toàn hợp lý và đúng đắn khi thế giới muốn có đánh giá độc lập về dịch bệnh, để chúng ta có thể rút ra bài học và ngăn nó xảy ra lần nữa", ông giải thích.

Quan hệ giữa Thụy Điển và Trung Quốc vốn căng thẳng trước khi đại dịch bùng phát. Stockholm nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh thả Gui Minhai, công dân Thụy Điển điều hành một nhà sách ở Hong Kong chuyên xuất bản ấn phẩm chứa tin đồn về các chính trị gia Trung Quốc. Hồi tháng 2, Gui bị Trung Quốc kết án 10 năm tù vì tội phát tán thông tin sai sự thật.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tâm điểm dịch bệnh là Mỹ và châu Âu. Toàn cầu ghi nhận gần 3,2 triệu ca nhiễm, hơn 227.000 người chết và hơn 997.000 trường hợp bình phục.

Ánh Ngọc (Theo SCMP)