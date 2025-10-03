Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Gia Lai

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó ban Tổ chức Trung ương, công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 3/10. Ông Ngọc thay thế ông Hồ Quốc Dũng đang được Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: Trần Hóa

Ông Ngọc 59 tuổi, quê TP Đà Nẵng, trình độ cử nhân Quân sự; từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông; Phó tư lệnh Quân khu 5, Cục trưởng cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu); Tư lệnh Quân khu 5...

Ông là tướng quân đội thứ hai nhận nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Hôm 30/9, thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 có 60 người và 18 người Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Bốn Phó bí thư Tỉnh ủy gồm ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn, Chủ tịch đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sau sáp nhập với Bình Định, tỉnh Gia Lai có diện tích hơn 21.000 km2, dân số trên 3,5 triệu người, có đường bờ biển 130 km, đường biên giới 90 km. Địa phương có 135 xã, phường, trung tâm hành chính ở Quy Nhơn.

Kinh tế địa phương đứng thứ 15 cả nước, với lợi thế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay (Pleiku và Phù Cát), cao tốc và logistics... được đẩy mạnh đầu tư. Tổng thu ngân sách tỉnh đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng, mục tiêu năm 2030 đạt 41.000 tỷ đồng.

Trần Hóa