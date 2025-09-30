Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư Bắc Ninh

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sáng 30/9 công bố quyết định điều động của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Hồng Thái sẽ tiếp quản vị trí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thay ông Nguyễn Văn Gấu được phân công nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, sáng 30/9. Ảnh: Cổng thông tin Bắc Ninh

Ông Thái 56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên; cử nhân Quân sự; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trước năm 2016, ông công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2 rồi Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tháng 11/2018, ông Thái được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, một năm sau làm Tư lệnh Quân khu 1. Ông được bầu là Ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tháng 1/2021.

Ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 4/2025.

Vũ Tuân