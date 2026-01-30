Thủ tướng yêu cầu làm dự án giao thông 'không lãng phí một ngày'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tinh thần khẩn trương, không chậm trễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "4 không" gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm. Các dự án đồng thời phải bảo đảm "5 hóa" là số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn. Thủ tướng lưu ý hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Về giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu bí thư cấp ủy trực tiếp vào cuộc, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng tham gia để đẩy nhanh tiến độ. Người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phải được bảo đảm chỗ ở mới ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, chỉ định thầu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả. Ông nhấn mạnh không chia nhỏ gói thầu, tránh bán thầu, thông thầu, quân xanh, quân đỏ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lưu ý các dự án đường bộ cao tốc cần ưu tiên lựa chọn những tập đoàn, doanh nghiệp uy tín, đã thực hiện tốt các dự án trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng lưu ý TP Cần Thơ rút kinh nghiệm để triển khai nhanh hơn các phần việc trên địa bàn thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng phối hợp Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính rà soát các dự án, thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngay từ đầu; kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, mới phát sinh, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân trên công trường được yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, tổ chức thi công liên tục theo phương châm "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc "3 ca, 4 kíp". Các địa phương quan tâm, không để người lao động "cô đơn trên công trường". Lực lượng quân đội, công an chủ động hỗ trợ bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phối hợp xác định các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, bảo đảm đến năm 2030 cả nước hoàn thành ít nhất 5.000 km đường bộ. Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên các đoạn tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành 600 km cao tốc tại khu vực và đến năm 2030 hoàn thành thêm 600 km.

Các địa bàn còn khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La được yêu cầu ưu tiên đầu tư. Thủ tướng giao sớm hoàn thành tuyến Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn - Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng và các tuyến kết nối với Lào như Vinh - Thanh Thủy, Mỹ Thủy - La Lay, cùng các dự án kết nối Tây Nguyên.

Với các dự án đầu tư, mở rộng sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo, các cơ quan phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm nhưng không làm ảnh hưởng tiến độ. Tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu khôi phục sân bay Nà Sản.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương đầu tư, mở rộng các bến cảng như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Hòn Khoai, Liên Chiểu; đồng thời đẩy nhanh các dự án kết nối cảng biển, sân bay, nhất là kết nối sân bay Long Thành và tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội để chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, nhấn mạnh mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển nhanh và bền vững, với phương châm "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả".

Vũ Tuân