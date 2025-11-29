Thủ tướng yêu cầu giảm mạnh chi phí logistics, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia

Giảm 1% chi phí logistics, Việt Nam có thể tiết kiệm 9 tỷ USD, do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giảm mạnh chi phí để tăng sức cạnh tranh.

Phát biểu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", do Bộ Công Thương tổ chức sáng 29/11 tại Đà Nẵng, Thủ tướng khẳng định logistics là "huyết mạch" của nền kinh tế, đảm nhiệm luân chuyển, lưu giữ, bảo quản và phân phối hàng hóa.

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, sáng 29/11. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo người đứng đầu Chính phủ, ngành này góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi chi phí logistics giảm, giá thành sản phẩm giảm và sức cạnh tranh tăng. Với kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến 900 tỷ USD, chỉ cần giảm 1% chi phí logistics, Việt Nam có thể tiết kiệm 9 tỷ USD.

Ngành logistics thời gian qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực: dịch vụ tăng trưởng ổn định 14-16% mỗi năm, đóng góp 4,5-5% GDP, xếp thứ 43/139 về chỉ số LPI và nằm trong top 5 ASEAN. Hạ tầng được đầu tư với hệ thống cảng biển, sân bay, cao tốc và các trung tâm logistics tại vùng kinh tế trọng điểm. Cả nước có hơn 34.000 doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và ứng dụng công nghệ cao.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng ngành logistics vẫn còn nhiều điểm nghẽn, trong đó nổi bật là chi phí còn cao, khoảng 16%, vượt mức trung bình thế giới 11-12%. "Với kim ngạch 900 tỷ USD, giảm 5% chi phí có thể tiết kiệm 45 tỷ USD. Con số này rất thuyết phục và càng cho thấy cần quyết liệt đổi mới", Thủ tướng nói.

Ông nhấn mạnh vai trò then chốt của logistics đối với sức cạnh tranh quốc gia và cho rằng nếu giảm được chi phí, Việt Nam sẽ có thêm lợi thế lớn.

Thủ tướng phát biểu trước diễn đàn với sự tham gia đại diện Chính phủ, các cơ quan nhà nước, chuyên gia trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Đông

Bên cạnh chi phí cao, Thủ tướng nêu thêm các hạn chế: liên kết vùng và kết nối hạ tầng còn yếu; thủ tục cửa khẩu chưa số hóa hoàn toàn; doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, thiếu đơn vị dẫn dắt; chưa có trung tâm logistics quốc gia; thể chế và chính sách chậm đổi mới; hạ tầng số và hạ tầng xanh chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có trung tâm dữ liệu phục vụ AI và chuyển đổi số cho ngành.

Tại diễn đàn, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), cho biết doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn, như hạ tầng chưa đồng bộ, chuyển đổi số chậm, thiếu dữ liệu dùng chung và khó tiếp cận vốn. VLA kiến nghị hoàn thiện cơ chế điều phối logistics quốc gia, tăng vai trò của hiệp hội trong xây dựng chính sách.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng nhìn nhận ngành logistics Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chi phí còn cao so với khu vực, làm giảm sức cạnh tranh. Liên kết vùng và kết nối hạ tầng chưa đồng bộ; nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tác phong chuyên nghiệp chưa đồng đều. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mới ở giai đoạn đầu và chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung.

"Đây là những điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ bằng các giải pháp đồng bộ và khả thi để khơi thông nguồn lực và thúc đẩy sự phát triển của ngành", Bộ trưởng Diên nói.

Thủ tướng cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương tham quan các gian hàng trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Đông

Để khắc phục, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung xử lý các tồn tại. Bộ Công Thương phải triển khai Chiến lược logistics 2025-2035; Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế một cửa, triển khai Hải quan thông minh và hoàn tất Cổng đầu tư quốc gia; Bộ Xây dựng lập quy hoạch hạ tầng logistics hiện đại, kết nối vùng và đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu.

Các bộ, ngành khác xây dựng cơ sở dữ liệu logistics đầy đủ và liên thông. Đà Nẵng, Hải Phòng và TP HCM đẩy nhanh việc hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế; riêng Đà Nẵng phải đưa hai trung tâm vào hoạt động ngày 19/12. Toàn ngành tăng hợp tác quốc tế, kết nối rộng hơn để giảm chi phí và áp dụng công nghệ mới.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "năm thông": thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị dựa trên dữ liệu, quy trình dễ thực hiện và hợp tác trên tinh thần hiểu biết. Chính phủ cũng xác định ba đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực để giảm chi phí và nâng cao năng suất cho ngành và nền kinh tế.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham gia ủng hộ được hơn 308 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: Nguyễn Đông

Chính phủ cam kết đồng hành, tạo điều kiện để logistics phát triển. Theo Thủ tướng, tinh thần điều hành chuyển từ quản lý chặt sang kiến tạo và phục vụ. Chính phủ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, duy trì môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ sáng tạo và không hình sự hóa quan hệ kinh tế. Mọi cam kết phải đi kèm kết quả.

Nguyễn Đông