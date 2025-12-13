Thủ tướng trải nghiệm công nghệ tại Techfest Việt Nam 2025

Tối 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu ghé thăm địa điểm tổ chức Techfest Việt Nam 2025 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là nơi diễn ra chuỗi hoạt động lớn nhất năm của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.
Trước giờ khai mạc, Thủ tướng đã dành thời gian tham quan, trải nghiệm các khu vực trưng bày sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Techfest.
Tại gian hàng của G Group, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu về hệ sinh thái công nghệ do đơn vị này phát triển, với bốn lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp an ninh, chuyển đổi số, tài chính công nghệ và truyền thông số.
Trong đó, hai sản phẩm nổi bật được giới thiệu là hệ thống camera an ninh Hanet và vòng đeo tay giám sát. Trước câu hỏi của Thủ tướng về tỷ lệ nội địa hóa, doanh nghiệp cho biết đã chủ động nội địa hóa trên 60% linh kiện camera giám sát, chỉ nhập khẩu ống kính và chip, còn lại được thiết kế và sản xuất trong nước.
Tiếp đó, Thủ tướng cũng dành thời gian trải nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID của Vietnamobile.
Ông cùng các đại biểu dừng lại một lúc lâu tại gian trưng bày mẫu mô tô điện Anthem, sản phẩm của Ryvid, một startup công nghệ di chuyển (mobility) có trụ sở tại Mỹ, được sáng lập bởi ba nhà sáng lập gốc Việt. Doanh nghiệp này hướng đến việc phát triển các phương tiện cá nhân chạy điện, phù hợp với môi trường đô thị, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thiết kế, hiệu năng và tính bền vững.
Ryvid Anthem sử dụng pin lithium-ion có thể tháo rời, giúp người dùng linh hoạt sạc tại nhà hoặc nơi làm việc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng. Xe có thiết kế khung nhôm nhẹ, yên xe có thể điều chỉnh độ cao, cùng hệ thống điều khiển điện tử được tối ưu cho giao thông đô thị là những điểm nhấn của mẫu xe này.
Sau khi thăm các doanh nghiệp, Thủ tướng cũng dành thời gian trao đổi với các em học sinh, là các khách tham quan show trình diễn công nghệ tại Techfest Việt Nam 2025.
Các màn trình diễn công nghệ tại Techfest Việt Nam 2025 sẽ diễn ra quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đến hết 14/12. Việc lựa chọn phố đi bộ làm địa điểm tổ chức là chủ ý từ Ban tổ chức nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức. Đây là năm đầu tiên sự kiện chuyển từ mô hình hội trường sang không gian mở, cho phép người dân tiếp cận công nghệ theo cách trực diện, sinh động.
Thủ tướng cùng Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu tham quan các khu vực trình diễn công nghệ. Video: Văn Ngọc
Giang Huy - Trọng Đạt