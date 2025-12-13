Thủ tướng trải nghiệm công nghệ tại Techfest Việt Nam 2025

Tại gian hàng của G Group, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu về hệ sinh thái công nghệ do đơn vị này phát triển, với bốn lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp an ninh, chuyển đổi số, tài chính công nghệ và truyền thông số.

Trong đó, hai sản phẩm nổi bật được giới thiệu là hệ thống camera an ninh Hanet và vòng đeo tay giám sát. Trước câu hỏi của Thủ tướng về tỷ lệ nội địa hóa, doanh nghiệp cho biết đã chủ động nội địa hóa trên 60% linh kiện camera giám sát, chỉ nhập khẩu ống kính và chip, còn lại được thiết kế và sản xuất trong nước.