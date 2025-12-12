Hướng dẫn tham quan Techfest Việt Nam 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 mở cửa để người dân tham dự tự do, nhưng để thuận tiện trải nghiệm các điểm trình diễn công nghệ cần chuẩn bị lịch trình, di chuyển và vật dụng cần thiết.

Triển lãm công nghệ trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 30/12 tại phố đi bộ Hồ Gươm, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp và các tập đoàn công nghệ. Không gian mở giữa trung tâm Hà Nội giúp người dân dễ dàng trải nghiệm.

Năm nay, Techfest tổ chức bốn khu triển lãm quanh phố đi bộ Hồ Gươm, gồm Khởi nghiệp và Tăng trưởng, Tiền kỳ lân - Kỳ lân - Tập đoàn, Xây dựng hệ sinh thái và Trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược. Người tham dự có thể di chuyển tự do giữa các khu, đặc biệt khu trải nghiệm công nghệ mở cửa 8h-22h với các hoạt động tương tác trực tiếp như thử nghiệm robot, UAV, thiết bị thực tế ảo, thiết bị IoT.

Bản đồ dự kiến về không gian trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ, tại Techfest Việt Nam 2025, trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Để tới khu vực sự kiện, khách tham dự có thể sử dụng phương tiện công cộng và cá nhân. Có nhiều tuyến xe buýt dừng ngay khu vực sự kiện, gồm 02, 08A, 09A, 31, 34, 36 và E11 - tuyến xe buýt điện chuyên phục vụ du lịch. Các tuyến này kết nối liên thông với nhiều điểm trung chuyển lớn trong thành phố, giúp tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc vào khung giờ cao điểm cuối tuần.

Với khách sử dụng phương tiện cá nhân, ban tổ chức cho biết có thể gửi xe tại các bãi lân cận như phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Nam Đế, Vườn hoa Bảo tàng Cách mạng, Dã Tượng, Lý Thái Tổ (từ đầu Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn), Trần Nhật Duật (gầm cầu Chương Dương), Hồng Hà (từ Chương Dương Độ đến Cầu Đất), Quang Trung, ngã tư Trần Hưng Đạo sang Tràng Thi, Cung văn hóa Việt Xô, Khách sạn Melia, Sofitel.

Không gian quanh hồ rộng, nhiều lối vào mở. Ban tổ chức gợi ý người tham dự chọn cổng phù hợp với khu muốn xem trước theo bản đồ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và thuận tiện theo dõi lịch trình cá nhân.

Sự kiện được tổ chức ngoài trời vào tháng 12, trong bối cảnh thời tiết Hà Nội thường lạnh, nhiều gió và độ ẩm cao. Trong hướng dẫn tham dự, ban tổ chức khuyến nghị khách mang theo áo khoác ấm, phụ kiện mùa đông, giày đi bộ thoải mái và một số vật dụng cần thiết như laptop hoặc máy tính bảng nếu tham gia hội thảo, điện thoại thông minh để quét QR hoặc đăng ký hoạt động, sổ tay và bút để ghi chép. Ngoài ra, danh thiếp hoặc mã QR cá nhân được khuyến nghị chuẩn bị để dùng trong các hoạt động kết nối và gặp gỡ doanh nghiệp.

Triển lãm đi kèm nhiều chương trình bên lề như talkshow, workshop, hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên, mini game công nghệ và khu AI Studio cho phép khách chụp ảnh, tạo hình bằng trí tuệ nhân tạo lấy ngay. Các nội dung này cập nhật liên tục theo ngày và có thể truy cập qua mã QR do ban tổ chức cung cấp tại các cổng vào.

Hướng dẫn di chuyển đến khu vực Techfest 2025 tại Phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", với nhiều hoạt động công bố chính sách và kết nối đầu tư. Đây là năm đầu tiên sự kiện chuyển từ mô hình hội trường sang không gian mở, cho phép người dân tiếp cận công nghệ theo cách trực diện, sinh động.

Ngoài không gian trải nghiệm, sự kiện còn có các hội thảo, tọa đàm, chung kết cuộc thi tài năng khởi nghiệp, diễn đàn chính sách kết nối đầu tư quốc tế. Điểm nhấn sẽ là lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 13/12 sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước với trọng tâm triển khai Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Người dân tham gia các hoạt động trên Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, năm 2022. Ảnh: Phạm Chiểu

Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi khởi nghiệp và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và của 6 vùng quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu.

Lưu Quý