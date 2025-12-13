Thủ tướng: Cả xã hội đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ

Kêu gọi đổi mới sáng tạo toàn dân, doanh nghiệp và xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khi tinh thần này được lan tỏa, Việt Nam sẽ tiến những bước dài trên hành trình phát triển

"Đổi mới sáng tạo chính là làm tốt hơn những gì chúng ta đang có và tạo ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới có giá trị cao hơn và bền vững hơn. Đó là hành trình không ngừng vượt lên chính mình, hướng đến những tầm cao mới cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thông điệp truyền cảm hứng được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025, tối 13/12. Trong 11 lần tổ chức, đây là lần thứ năm sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu vực triển lãm tại Techfest Việt Nam 2025, trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc, ngày 13/12/2025. Ảnh: Giang Huy

Năm nay, Techfest cũng lần đầu rời khỏi mô hình hội trường quen thuộc, bước ra không gian công cộng, tiếp cận trực tiếp người dân. Sự thay đổi về không gian tổ chức mang theo một thông điệp về đổi mới sáng tạo không còn là câu chuyện của riêng startup hay giới công nghệ, mà là động lực phát triển của toàn xã hội.

Kêu gọi đổi mới sáng tạo toàn xã hội

Nhắc lại quá trình phát triển của đất nước, Thủ tướng khẳng định sức sáng tạo của con người là không có giới hạn, không có điểm dừng, tạo ra những bước nhảy vọt về tri thức, công nghệ và năng suất lao động, đồng thời đổi mới sáng tạo đã chứng minh được tầm quan trọng trong dòng chảy lịch sử.

Điều đó được thể hiện trong gần 40 năm của công cuộc đổi mới, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như nông nghiệp giúp Việt Nam thoát khỏi đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới; trong công nghiệp đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, với thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 5.000 USD.

Những năm gần đây, trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà phát triển tích cực, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của thế giới, theo Thủ tướng, cũng một phần nhờ đổi mới sáng tạo, khi Việt Nam luôn làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Nhắc đến tinh thần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phát triển nhanh và bền vững, ông nhấn mạnh: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, là lựa chọn mang tính chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đầu tư.

Sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Hoàn Kiếm, nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc Techfest 2025. Ảnh: Giang Huy

Tinh thần "Nhà nước kiến tạo" cũng được cụ thể hóa bằng hàng loạt định hướng chính sách, từ hoàn thiện khung pháp lý, thể chế hóa hoạt động đầu tư mạo hiểm, công nhận nhà đầu tư thiên thần, ưu đãi thuế; mở rộng nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Sàn giao dịch chuyên biệt cho khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu; quy định chính sách ưu đãi đặc biệt cho chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước.

"Mục tiêu hướng tới xây dựng quốc gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả", ông nói.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức mà hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang đối mặt. Do xuất phát điểm chậm, Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với khu vực và thế giới. Nhiều bài toán lớn được đặt ra, từ việc tăng cường gắn kết doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đến việc đẩy nhanh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Thủ tướng đặt vấn đề về vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị các công nghệ lõi như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. "Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nào trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu hiện nay? Mục tiêu trọng tâm là gì? Ưu tiên chiến lược là gì?", ông nêu hàng loạt câu hỏi, coi đây là bài toán không chỉ dành cho nhà quản lý, mà cho cả các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khoa học công nghệ. Song song đó là yêu cầu hình thành nhanh các cơ sở dữ liệu lớn, phát triển thị trường dữ liệu và thúc đẩy các sản phẩm AI, học máy do Việt Nam làm chủ. Ngoài ra, theo Thủ tướng, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với đời sống thực tiễn, khi công nghệ được ứng dụng để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và đô thị, từ phòng chống thiên tai, giảm ùn tắc giao thông đến giảm ô nhiễm tại các thành phố lớn.

Từ những phân tích đó, ông đưa ra định hướng chuyển đổi căn bản trong tư duy và cách làm trong thời gian tới. Theo đó, định hướng trọng tâm mục tiêu sẽ chuyển từ đổi mới sáng tạo tự phát sang giải quyết những vấn đề lớn của sự phát triển, từ gia công sang làm chủ công nghệ lõi; từ khởi nghiệp đơn lẻ sang hình thành hệ sinh thái; từ thị trường nội địa vươn ra khu vực và thế giới; và từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng cho cơ chế thử nghiệm và hiệu quả.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia vào tiến trình đổi mới sáng tạo. "Khi mỗi cá nhân đổi mới sáng tạo, mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả xã hội đổi mới sáng tạo, thì tất cả đất nước ta sẽ chuyển mình mạnh mẽ và sẽ vượt lên chính mình", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại.

Nâng cao vai trò của Techfest Việt Nam

Từ một sự kiện chuyên ngành, Techfest Việt Nam đã trở thành hoạt động xã hội, nơi tinh thần đổi mới sáng tạo không chỉ dành cho startup hay giới công nghệ, mà lan tỏa tới đông đảo người dân. Ngay từ phần mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự kiện này là nơi "gieo mầm ý tưởng, thúc đẩy khởi nghiệp, đột phá công nghệ, kết nối cộng đồng, hội tụ trí tuệ và lan tỏa lợi ích".

Một phần khu vực triển lãm Techfest Việt Nam 2025. Ảnh: Giang Huy

Trong không gian Techfest Việt Nam 2025, những thông điệp đó được thể hiện trực quan bằng chính cách tổ chức sự kiện. Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức Techfest năm nay với tinh thần "năm mở": Mở về không gian tổ chức, mở về khả năng tương tác, mở trong trải nghiệm công nghệ, mở về đối tượng tham gia, mở về chủ đề. Đồng thời, biểu tượng Phù Đổng được lựa chọn cũng mang ý nghĩa khái quát cho tinh thần đó. Theo Thủ tướng, đây là biểu trưng cho khát vọng lớn nhanh, lớn mạnh, lớn bền vững của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, của hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam, của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Ông đề nghị cần định hướng Techfest Việt Nam năm 2026 đổi mới mạnh mẽ, nâng lên thành sự kiện tầm khu vực và quốc tế, kết nối sâu rộng hệ sinh thái trong và ngoài nước. "Techfest phải trở thành nền tảng thu hút nguồn lực quốc tế, như quỹ đầu tư, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ, thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định đầu tư với các quốc gia công nghệ mạnh, xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm khởi nghiệp và tạo điều kiện để startup Việt Nam tham gia thử nghiệm và mở rộng trên thị trường toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Trong sự kiện kéo dài gần hai giờ, người dân xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm cũng chứng kiến tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ, từ các chương trình nghệ thuật, sự xuất hiện của hàng trăm gian hàng từ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, nhiều hoạt động cũng diễn ra như lễ trao giải cuộc thi Data for Life mùa ba, ghi nhận cho những nỗ lực ứng dụng dữ liệu vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đồng thời, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao bằng khen cho 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Khánh Hòa và TP Huế.

"Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tiến những bước dài, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho tài năng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Techfest Việt Nam năm nay có chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", do Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 12 đến 24/12. Ngoài lễ khai mạc, sự kiện còn có các không gian trải nghiệm công nghệ, hội thảo, tọa đàm, chung kết cuộc thi tài năng khởi nghiệp, diễn đàn chính sách kết nối đầu tư quốc tế. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ người dân đến các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu.

Chi Vũ - Nguyễn Phượng - Lưu Quý