Thủ tướng Tây Ban Nha đáp trả ông Trump về xung đột Iran

Thủ tướng Tây Ban Nha đáp trả ông Trump, khẳng định lập trường phản đối chiến tranh, sau khi Tổng thống Mỹ chỉ trích Madrid.

"Lập trường của chính phủ Tây Ban Nha có thể được tóm gọn trong 4 từ: không chiến tranh (no a la guerra). Chúng tôi sẽ không tiếp tay cho việc gây hại đến thế giới và đi ngược các giá trị, lợi ích của chúng tôi chỉ vì sợ bị trả đũa", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trên truyền hình hôm nay.

Bình luận này nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/3 chỉ trích Anh và Tây Ban Nha vì từ chối tham gia không kích Iran hoặc cấm Mỹ dùng căn cứ cho chiến dịch.

"Tây Ban Nha thật tệ hại. Thậm chí tôi còn bảo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt mọi thỏa thuận với Madrid", Tổng thống Mỹ nói. "Chúng tôi sẽ cắt toàn bộ thỏa thuận thương mại với Tây Ban Nha. Mỹ không muốn dính dáng gì tới Tây Ban Nha".

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh "chúng tôi phản đối thảm họa này". Ông cũng lập luận rằng "nhiều chính phủ khác" và "hàng triệu công dân trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông, những người không muốn có thêm chiến tranh hay bất ổn trong tương lai", đều chung quan điểm với ông.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại một sự kiện ở Madrid ngày 16/2. Ảnh: AFP

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa, gây thương vong và thiệt hại hạ tầng ở nhiều nước Vùng Vịnh.

Tây Ban Nha sau đó tuyên bố không cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân của nước này cho hoạt động liên quan đến chiến dịch tập kích Iran. "Những căn cứ sử dụng chung, nhưng thuộc chủ quyền Tây Ban Nha, sẽ không được dùng cho bất kỳ hoạt động nào không nằm trong hiệp ước, hoặc nằm ngoài Hiến chương Liên Hợp Quốc", Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết.

Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Sanchez đã khiến Washington tức giận với loạt chính sách, như kiên quyết phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza và chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Sanchez cũng từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo yêu cầu của ông Trump.

Lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ hải quân Rota và căn cứ không quân Moron ở Tây Ban Nha. Trong cuộc chiến Iraq năm 2003, Tây Ban Nha, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng bảo thủ Jose Maria Aznar, đã ủng hộ Mỹ.

Vị trí hai căn cứ đồn trú của Mỹ tại Tây Ban Nha. Đồ họa: CSIS

Huyền Lê (Theo AFP)