Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành 'chiến dịch Quang Trung' vào giữa tháng 1/2026

Thủ tướng yêu cầu huy động tổng lực các lực lượng tham gia, phấn đấu đến 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ chiến dịch Quang Trung, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 14.

Ngày 30/12, chủ trì hội nghị sơ kết "chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến dịch này không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã. Sau một tháng phát động, đến nay các địa phương cơ bản hoàn thành giai đoạn một, sửa chữa tất cả nhà cho người dân. Toàn bộ số nhà phải xây mới được khởi công, đã hoàn thành 42% và cam kết hoàn thành trước 25/1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 30/12. Ảnh: Nhật Bắc

Với mục tiêu rút ngắn hơn nữa thời gian xây xong nhà mới cho người dân, Thủ tướng yêu cầu "thừa thắng xông lên". Các tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nhân dân, công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên... chung tay, góp sức, phấn đấu hoàn thành toàn bộ "chiến dịch Quang Trung" ngày 15/1/2025.

Cùng với thúc đẩy "chiến dịch Quang Trung", các địa phương hỗ trợ người dân đồ dùng sinh hoạt cơ bản, cây con giống để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, phải minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Bão lũ lớn nhất nhiều thập kỷ xảy ra tại các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng cuối năm 2025 khiến 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại; 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Cuối tháng 9, Thủ tướng phát động "chiến dịch Quang Trung" xây nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân, để họ sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, các địa phương đã sửa chữa xong 34.759 nhà hư hỏng; khởi công xây mới 1.597 nhà, trong đó hoàn thành 671 nhà.

Vũ Tuân