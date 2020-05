Thủ tướng Nga khỏi nCoV

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, 54 tuổi, đã bình phục sau 20 ngày nhiễm nCoV và trở lại làm việc.

Điện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hủy việc chuyển giao tạm thời nhiệm vụ của Thủ tướng Mikhail Mishustin cho Phó thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov. Ông Belousov giữ quyền thủ tướng Nga từ ngày 30/4, sau khi ông Mishustin phải cách ly vì nhiễm nCoV.

"Tình hình dịch bệnh vẫn rất khó khăn, nhưng chúng ta đã chặn đứng đà tăng số ca nhiễm mới", Thủ tướng Mishustin phát biểu khi trở lại làm việc hôm nay.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại cuộc họp trực tuyến về Covid-19 ở Moskva hôm 8/4. Ảnh: Reuters.

Mishustin xác nhận ông nhiễm nCoV trong cuộc họp trực tuyến với Putin cuối tháng trước và cho biết phải tự cách ly theo yêu cầu của bác sĩ để giữ an toàn cho đồng nghiệp, song vẫn giữ liên lạc về "tất cả vấn đề quan trọng". Mishustin là quan chức cấp cao đầu tiên của Nga thông báo dương tính với nCoV.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,9 triệu người nhiễm và hơn 320 người tử vong. Nga là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, với gần 300.000 ca nhiễm và hơn 2.800 ca tử vong.

Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), cho rằng tốc độ lây nhiễm nCoV đang giảm dần và Nga đang tiến đến "sự ổn định mà chúng tôi mong chờ".

Dù ghi nhận ca nhiễm cao, tỷ lệ tử vong ở Nga rất thấp, khiến nhiều người nghi ngờ số liệu được Moskva công bố. Giới chức y tế Nga cho rằng một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong thấp là nước này chỉ tính những trường hợp chết do nguyên nhân trực tiếp là virus. Bên cạnh đó, dịch bệnh tấn công Nga muộn hơn so với các nước khác nên Moskva có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị giường bệnh cũng như xét nghiệm diện rộng.

Huyền Lê (Theo Reuters)