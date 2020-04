Thủ tướng New Zealand bị kiện vì áp lệnh phong tỏa

Hai người đàn ông kiện Thủ tướng Jacinda Ardern do cho rằng bà phong tỏa New Zealand ngăn Covid-19 "vì lợi ích chính trị".

Các nguyên đơn không được nêu tên hôm nay đệ đơn lên Tòa án tối cao ở Auckland, New Zealand, cáo buộc Thủ tướng Ardern áp mức cảnh báo cấp 4 trên cả nước khiến họ "bị nhốt trong nhà một cách bất hợp pháp và không đáng để đánh đổi thiệt hại kinh tế vì số người chết do nCoV ở mức thấp". Họ cho rằng lệnh phong tỏa của bà Ardern "tất cả vì lợi ích chính trị".

Nguyên đơn thứ nhất nói với thẩm phán Mary Peters rằng việc phong tỏa đất nước "là một trò đùa" và Covid-19 chỉ là "cơn hoảng loạn chứ không phải một đại dịch", dù anh ta vẫn được phép rời khỏi nhà trong khoảng từ 8h đến 17h.

Người này cho rằng Thủ tướng Ardern không có căn cứ để ban hành lệnh phong tỏa, đồng thời cáo buộc bà cấu kết với Stephen Tindall, nhà sáng lập hãng bán lẻ lớn nhất New Zealand, nhằm hủy hoại nền kinh tế và việc phong tỏa đất nước cần phải tham khảo ý kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại thành phố Christchurch, New Zealand, hôm 13/3. Ảnh: Reuters.

Nguyên đơn còn so sánh bà Ardern với trùm phát xít Adolf Hitler và ví việc phong tỏa như "tàn sát". Người đàn ông nói rằng 9 ca tử vong do Covid-19 ở New Zealand được xác nhận ở thời điểm đệ đơn, cho thấy việc phong tỏa hoàn toàn không phù hợp với tình hình.

Nguyên đơn thứ hai cho rằng số người chết vì các bệnh khác như ung thư còn cao hơn Covid-19, nhưng lại không được chẩn đoán và điều trị do nguồn lực của các bệnh viện chỉ tập trung chống Covid-19. "Thủ tướng đã đưa ra quyết định sai lầm, tất cả vì lợi ích chính trị của bà ấy".

Luật sư Austin Powell, đại diện cho Thủ tướng Ardern, giải thích lệnh phong tỏa gây hạn chế đáng kể với quyền tự do đi lại của mọi người, song người dân vẫn có quyền đi lại thiết yếu. Ông cũng phủ nhận các cáo buộc của nguyên đơn, viện dẫn Đạo luật Y tế cho phép Bộ Y tế có quyền áp dụng các hạn chế liên quan đến lệnh phong tỏa. Thẩm phán Peters cho hay bà sẽ sớm đưa ra phán quyết.

Thủ tướng Ardern hồi cuối tháng 3 phát cảnh báo cấp độ 4 trên toàn quốc, tức mức cao nhất vì Covid-19, có hiệu lực trong 4 tuần. Theo đó, toàn bộ trường học, quán bar, nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, hồ bơi, bảo tàng, thư viện và tất cả những nơi tập trung đông người đều ngừng hoạt động, hủy toàn bộ sự kiện trong nhà và ngoài trời.

Giao thông công cộng ngừng hoạt động và mọi người làm việc từ xa. Siêu thị, tiệm thuốc, phòng khám y tế và các dịch vụ ngân hàng thiết yếu vẫn mở cửa. Biện pháp phong tỏa quyết liệt này được coi là một trong những lý do chính giúp New Zealand nhanh chóng "làm phẳng đường cong" của Covid-19.

210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến gần 2,2 triệu người nhiễm, gần 147.000 người chết. New Zealand hiện ghi nhận hơn 1.400 ca nhiễm, trong đó 11 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo NZ Herald)