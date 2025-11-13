Thủ tướng kêu gọi 'ai có gì giúp nấy' vì miền Trung

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần “ai có gì giúp nấy”, chung tay hỗ trợ miền Trung khắc phục thiệt hại và khôi phục hàng chục nghìn ngôi nhà trước Tết.

Chiều 13/11, ngay sau chuyến thị sát tại Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão lũ và phục hồi sản xuất ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk. Ông gửi lời chia buồn đến các gia đình có người chết và mất tích, động viên các địa phương sớm vượt qua thiệt hại nặng nề sau mưa bão.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu quân đội, công an, y tế tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ hậu sự cho gia đình có người thiệt mạng. Với những khu vực bị tàn phá nặng, các cơ quan không để người dân thiếu chỗ ở, lương thực, nước sạch, thuốc men; không để học sinh thiếu lớp học hay người bệnh thiếu nơi điều trị.

Nhiệm vụ được Thủ tướng nhấn mạnh là xây dựng lại 1.900 nhà bị sập và sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, đảm bảo người dân có nơi ăn chốn ở trước Tết. Các địa phương phải khẩn trương xác định khu tái định cư cho hộ dân sống trong vùng nguy hiểm, đồng thời khôi phục bệnh viện, trạm y tế, điện, nước, giao thông và viễn thông để sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 13/11. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Tài chính được giao khẩn trương cân đối nguồn dự phòng ngân sách năm 2025, chậm nhất ngày 14/11 phải trình phương án hỗ trợ thêm cho địa phương. Các lực lượng phải huy động phương tiện, "bằng mọi biện pháp" cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho những hộ có nguy cơ thiếu đói.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, "ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu giúp ở đó" để hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huy động lực lượng tham gia dọn dẹp, khôi phục sau bão.

Các bộ, ngành và địa phương phải hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sớm nối lại hoạt động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng và hợp đồng, nhất là các hợp đồng xuất khẩu. Ngành ngân hàng, thuế, bảo hiểm được yêu cầu triển khai cơ chế tín dụng và hỗ trợ tài chính để người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ tháng 10 đến nay đã làm 90 người chết và mất tích, 273 người bị thương; 1.900 nhà sập đổ, hơn 227.000 nhà hư hỏng; thiệt hại hơn 160.000 ha lúa, hoa màu; 3.570 gia súc và hơn 452.000 gia cầm chết. Gần 700 tàu thuyền chìm hoặc hư hỏng, hơn 63.000 lồng bè thủy sản cuốn trôi; 253 km đường giao thông sạt lở. Tổng thiệt hại gần 30.000 tỷ đồng, có thể khiến tăng trưởng giảm 0,2 đến 0,4 điểm phần trăm.

Để hỗ trợ khẩn cấp, Chính phủ đã cấp 1.500 tỷ đồng cho 7 tỉnh, thành; Mặt trận Tổ quốc Trung ương phân bổ thêm 206 tỷ đồng. Từ cuối tháng 10, miền Trung liên tiếp mưa lớn 500-800 mm, nhiều nơi trên 1.500 mm, vượt đỉnh lũ lịch sử. Đầu tháng 11, bão Kalmaegi tiếp tục gây thiệt hại nặng, khiến 6 người chết và hơn 32.000 nhà hư hỏng, ước tính thiệt hại thêm 7.600 tỷ đồng.

Vũ Tuân