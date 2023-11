Thủ tướng Israel nói Hezbollah đang 'đùa với lửa'

Thủ tướng Netanyahu nhận định Hezbollah đang "đùa với lửa" khi tập kích miền bắc Israel và cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh tay.

"Có những kẻ nghĩ rằng họ có thể mở rộng các đợt tấn công nhằm vào quân đội Israel và dân thường. Đây là hành động đùa với lửa", Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 13/11 nói trong chuyến thăm Tiểu đoàn Trinh sát Sa mạc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

"Hành động đùa với lửa ấy sẽ gặp phải ngọn lửa dữ dội hơn nhiều. Họ không nên thử thách thức chúng ta vì Israel mới chỉ thể hiện một phần sức mạnh. Chúng ta sẽ gây thiệt hại cho những kẻ nào làm hại chúng ta", ông Netanyahu nói.

Trung tướng Herzi Halevi, tham mưu trưởng IDF, cùng ngày tuyên bố sẽ khôi phục an ninh cho các khu vực miền bắc Israel sau loạt vụ tập kích do Hezbollah và các nhóm vũ trang khác ở miền nam Lebanon thực hiện.

Xe tăng Israel ở khu vực gần biên giới với Lebanon ngày 15/10. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đang chuẩn bị các kế hoạch hành động vững chắc cho khu vực miền bắc. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo an toàn. Tình hình an ninh tại khu vực miền bắc sẽ được cải thiện tới mức người dân tại đây cảm thấy an toàn khi trở về nhà mình", tướng Halevi nói.

IDF ngày 14/11 thông báo một số rocket phóng từ phía Lebanon nhằm vào vị trí của lực lượng Israel gần khu vực biên giới phía bắc. Tổ hợp phòng không Vòm sắt bắn hạ một quả đạn, số rocket còn lại rơi xuống khu vực trống trải.

Trước đó một ngày, IDF cho biết các thành viên Hezbollah phóng tên lửa và nã súng cối vào miền bắc Israel cả ngày, chủ yếu nhằm vào các cơ sở quân sự giáp biên giới. IDF sau đó pháo kích đáp trả vào các vị trí khai hỏa của đối phương.

Giao tranh tại khu vực biên giới Israel - Lebanon gần đây leo thang. Sau vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas, Hezbollah và một số nhóm vũ trang ở miền nam Lebanon tập kích Israel gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, Hezbollah chưa phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Israel.

Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, ngày 3/11 cảnh báo Hezbollah có thể leo thang giao tranh với Israel và "để ngỏ mọi lựa chọn trên mặt trận Lebanon".

Israel tuyên bố quân đội nước này "sẵn sàng tấn công lên phía bắc bất cứ lúc nào". IDF đã điều lực lượng tăng viện tới miền bắc Israel để ngăn khả năng Hezbollah mở đợt tấn công quy mô lớn, đồng thời yêu cầu dân chúng sống trong khu vực biên giới sơ tán.

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)