Thủ tướng Israel: Lãnh tụ Tối cao Iran không thể lộ diện

Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran không thể lộ diện trước công chúng, sau khi Tehran công bố thông điệp đầu tiên của ông.

"Tôi sẽ không cấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ lãnh đạo nào của Iran. Và tôi cũng không đưa ra thông tin chính xác về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch cũng như sẽ triển khai", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12/3 cho hay, khi được hỏi liệu Tel Aviv có kế hoạch ứng phó nào với tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai ông Ali Khamenei, ngày 8/3 được bầu làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước giữa chiến sự với Mỹ và Israel. Ông là Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đã hạ sát ông Ali Khamenei trong chiến dịch không kích ngày 28/2 và giờ đây người kế nhiệm "không thể lộ diện trước công chúng".

Ông Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước người dân kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao. Trong lễ tuyên thệ của ông ở thủ đô Tehran, giới chức Iran chỉ trưng bày ảnh chân dung ông. Mỹ và Israel trước đó đã công khai đe dọa sẽ hạ sát bất cứ người nào được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại buổi họp báo ở Jerusalem năm 2025. Ảnh: Reuters

Iran hôm 12/3 công bố thông điệp đầu tiên của ông Khamenei, song là dạng văn bản được đọc trên truyền hình. Ông Mojtaba không xuất hiện qua video hay phát biểu bằng âm thanh.

Trong thông điệp này, ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz để tăng sức ép với đối phương, cũng như buộc Mỹ và Israel phải trả giá vì những thiệt hại đã gây ra.

Tin đồn về việc ông Mojtaba bị thương trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel đã lan truyền nhiều ngày qua. New York Times dẫn lời ba quan chức Iran giấu tên nói rằng ông Mojtaba đã "bị thương, trong đó có vết thương ở chân" vào hôm 28/2, ngày đầu tiên Mỹ - Israel mở chiến dịch. Họ cho biết ông vẫn tỉnh táo và "đang trú ẩn tại một địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế liên lạc".

Yousef Pezeshkian, cố vấn chính phủ Iran và cũng là con trai của Tổng thống Masoud Pezeshkian, hôm 11/3 cho biết Lãnh tụ Tối cao "an toàn và khỏe mạnh".

Theo Thủ tướng Israel, quân đội nước này đã "giáng đòn mạnh" vào Iran và các lực lượng ủy nhiệm, làm suy yếu đáng kể năng lực của họ. Ông tuyên bố Israel "cam kết hoàn thành nhiệm vụ này", đồng thời cho biết Tel Aviv đã nhắm mục tiêu vào các nhà khoa học hạt nhân Iran, như những gì họ đã làm năm ngoái.

Ông Netanyahu cho hay Israel cũng đang cân nhắc mở chiến dịch trên bộ vào miền nam Lebanon để tấn công nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Khi được hỏi liệu Israel có kế hoạch kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào ở Lebanon hay không, ông Netanyahu nói đã hối thúc chính phủ Lebanon giữ cam kết giải giáp nhóm Hezbollah.

"Nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự giải quyết vấn đề. Tôi sẽ không nói cụ thể là chiến dịch trên bộ hay biện pháp nào khác, nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ buộc Hezbollah phải trả giá rất đắt", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Iran cũng tập kích hạ tầng trọng yếu của các nước Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở dầu khí, cũng như các tàu thuyền tìm cách vượt qua eo biển Hormuz hoặc neo đậu trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)