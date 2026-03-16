Thủ tướng Israel đăng video uống cà phê, đáp trả tin đồn 'đã chết'

Thủ tướng Israel Netanyahu đăng video uống cà phê và trò chuyện với trợ lý, đáp trả tin đồn ông đã chết hoặc bị thương trong đòn tập kích của Iran.

Trong video được quay tại một quán cà phê ở ngoại ô Jerusalem và đăng trên tài khoản Telegram của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 15/3, trợ lý của người đứng đầu chính phủ Israel hỏi ông về những tin đồn gần đây rằng ông đã thiệt mạng hoặc bị thương do tên lửa Iran.

"Tôi đang thèm một ly cà phê chết đi được. Tôi cũng yêu đất nước mình đến chết", ông Netanyahu dùng lối chơi chữ với từ "chết" để đáp trả tin đồn.

Thủ tướng Israel đăng video đáp trả tin đồn đã thiệt mạng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong video được đăng tải ngày 15/3. Video: Times of Israel

Thủ tướng Israel còn tiếp tục đùa rằng: "Muốn đếm ngón tay của tôi không?", đề cập video lan truyền trước đó trên mạng xã hội cho rằng ông có 6 ngón tay và đó có thể là hình ảnh dựng bằng AI.

Nhiều chuyên gia kiểm chứng thông tin đã bác bỏ điều này, cho rằng do góc quay của camera đã gây hiểu lầm rằng bàn tay của ông Netanyahu có 6 ngón.

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào muốn gửi gắm với công chúng hay không, Thủ tướng Netanyahu khuyến khích người dân Israel ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành, nhưng luôn phải ở gần nơi trú ẩn do mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

"Lập trường của các bạn thật tuyệt vời. Nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho chính phủ, cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho Mossad. Chúng tôi đang làm những việc chưa thể chia sẻ vào lúc này, nhưng chúng tôi đang giáng đòn rất mạnh vào Iran cũng như vào Lebanon", ông Netanyahu nói.

Hình ảnh gây hiểu lầm rằng ông Netanyahu có 6 ngón trên bàn tay phải. Ảnh: BFMTV

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn do giới chức ban hành, đồng thời hứa rằng các hạn chế đang được dỡ bỏ càng nhiều càng tốt.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran vào ngày 28/2, ông Netanyahu đã đến thăm ít nhất hai thị trấn bị trúng tên lửa của Iran, một bệnh viện, một cảng và các căn cứ quân sự, nhưng ông hầu như không tiếp xúc với giới truyền thông. Những video về các chuyến thăm này đều do văn phòng của ông phát.

Thủ tướng Israel, người hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí Israel hoặc tổ chức họp báo, đã triệu tập cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, dưới hình thức trực tuyến vào ngày 12/3. Động thái này của ông diễn ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn rằng ông đã bị chết hoặc bị thương do tên lửa Iran.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Times of Israel, CNN)