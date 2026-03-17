Thủ tướng Israel đăng video chúc mừng dịp lễ của người Iran

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đăng video ông gửi lời chúc mừng tới người dân Iran nhân dịp lễ Nowruz, đánh dấu năm mới của người Ba Tư.

"Gửi đến người dân Iran dũng cảm, như mọi năm tôi vẫn chúc các bạn một mùa lễ hội vui vẻ, bắt đầu bằng Lễ hội Ánh sáng. Nó tượng trưng cho niềm tin lâu đời của người dân Iran rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong video được văn phòng ông đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 16/3.

Đây là video thứ ba được Văn phòng Thủ tướng Israel đăng trong vòng 24 giờ, kể từ khi những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Netanyahu đã thiệt mạng trong đòn tập kích tên lửa của Iran.

Trong video mới, ông Netanyahu nói rằng lễ Nowruz năm nay "mang ý nghĩa đặc biệt" và ông chúc người dân Iran "một năm tự do và một khởi đầu mới của hy vọng".

Thủ tướng Israel phát biểu bằng tiếng Anh, với phần phụ đề kèm theo là tiếng Ba Tư. Trong những năm gần đây, ông Netanyahu nhiều lần gửi các thông điệp bằng video đến người dân Iran.

Video của Thủ tướng Israel nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Sự xuất hiện của ông Netanyahu trong các video gần đây đang gây chú ý mạnh mẽ, sau tin đồn ông "bị thương hoặc thiệt mạng" do tên lửa Iran.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel đăng video ông uống cà phê vào trò chuyện với người dân tại một địa điểm ở vùng đồi Jerusalem, nhằm bác bỏ tin đồn về số phận của ông. Tuy nhiên, những video này cũng làm dấy lên tranh cãi khi một số người cho rằng chúng được dựng bằng AI.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran vào ngày 28/2, ông Netanyahu đã đến thăm ít nhất hai thị trấn bị trúng tên lửa của Iran, một bệnh viện, một cảng và các căn cứ quân sự, nhưng ông hầu như không tiếp xúc với giới truyền thông. Những video về các chuyến thăm này đều do văn phòng của ông phát.

Thủ tướng Israel, người hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí Israel hoặc tổ chức họp báo, đã triệu tập cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, dưới hình thức trực tuyến vào ngày 12/3.

Hình ảnh ông trong video họp báo gây hoài nghi, khi một số người cho rằng bàn tay phải của Thủ tướng Netanyahu có "6 ngón". Văn phòng của ông cùng một số chuyên gia đã bác bỏ tin đồn này, cho hay đây là do góc quay camera.

Hình ảnh gây hiểu lầm rằng ông Netanyahu có 6 ngón trên bàn tay phải. Ảnh: BFMTV

Ngọc Ánh (Theo AFP, Times of Israel, Reuters)