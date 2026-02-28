Thủ tướng: Đà Nẵng phát triển tốt hơn sau sáp nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đà Nẵng phát triển tốt hơn sau sáp nhập với Quảng Nam khi GRDP năm 2025 tăng 9,18%, thu ngân sách vượt dự toán và nhiều chỉ số kinh tế tăng mạnh.

Chiều 28/2, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng đã tạo không gian phát triển rộng lớn hơn, bổ sung thế mạnh cho nhau và mang lại kết quả cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, chiều 28/2. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo, năm 2025 GRDP của Đà Nẵng tăng 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành và thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách đạt hơn 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực khi dịch vụ tăng 9,34%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,07%; nông, lâm, thủy sản tăng 3,27%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,4% so với năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 134.584 tỷ đồng, tăng 17%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 9,013 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 4,53 tỷ USD, tăng 12%.

Thành phố thu hút 502,88 triệu USD vốn FDI, tăng 5,6%; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 209.782 tỷ đồng, tăng 189,3%. Lượng khách lưu trú đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15%. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ.

Hai tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,11%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,502 tỷ USD, tăng 21,8%; thành phố cấp mới 1.215 doanh nghiệp, tăng gần 80%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng lưu ý tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm; hạ tầng giao thông, điện, nước chưa đồng bộ, nhất là vùng sâu; thiếu nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi số chưa đồng đều; thiên tai, xâm nhập mặn, sạt lở còn phức tạp.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026; phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng; vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp.

Một góc đô thị trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành phố cũng cần điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trong quý I; nghiên cứu tầm nhìn 100 năm phù hợp không gian phát triển mới; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm; phát triển kinh tế biên mậu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh - số - tuần hoàn; triển khai Quyết định 1142 về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; phát triển logistics và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA.

Về Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng theo Nghị định 323/2025, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, số và xã hội; bố trí nhân lực, cơ sở vật chất; có chính sách thu hút chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế; lựa chọn danh mục dự án khả thi, có sức lan tỏa. Các bộ, ngành được giao phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa, diện tích hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu, là đô thị trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.