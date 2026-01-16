Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định chiến dịch Quang Trung xây mới, sửa nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đến nay đã chiến thắng giòn giã.

"Đến hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định chiến dịch Quang Trung mặc dù không có tiếng súng nhưng đã tốc chiến, tốc thắng, không những chiến thắng mà còn chiến thắng giòn giã", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết chiến dịch Quang Trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung, sáng 16/1.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung vừa qua mà còn hòa thành niềm vui chung của đất nước trước thềm Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chiến dịch Quang Trung được Thủ tướng phát động khi thị sát công tác khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung ngày 29/11/2025, với mục tiêu sửa chữa hơn 34.700 nhà bị hư hỏng và xây mới 1.597 nhà bị sập, cuốn trôi. Tinh thần là mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngay sau đó, chiến dịch được triển khai thi công "ba ca, bốn kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", với sự hỗ trợ tổng lực của người dân, doanh nghiệp, quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 16/1. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Quốc phòng điều động hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 10.500 lượt phương tiện hỗ trợ xây dựng mới 619 căn nhà, sửa chữa nhiều nhà bị hư hỏng, trao tặng vật liệu thiết yếu cho người dân. Bộ Công an huy động 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dân khắc phục hậu quả thiên tai; chủ trì xây mới 419 căn nhà bị sập, đổ và sửa chữa nhiều nhà hư hỏng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận động tổ chức quốc tế viện trợ 11,5 triệu USD. Bộ Tài chính trình Thủ tướng hỗ trợ hơn 320 tỷ đồng cho các địa phương. Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu thiết kế nhà, trong đó 45 mẫu nhà chống bão lụt để địa phương tham khảo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ hơn 450 tỷ đồng để thực hiện chiến dịch và hơn 510 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ khôi phục sản xuất.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng, toàn bộ 34.700 nhà hư hỏng được sửa chữa xong trong năm 2025; 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi được xây dựng lại kiên cố để người dân đón năm mới.

Bộ đội trong quá trình xây dựng lại nhà cho nhân dân trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương 8 tỉnh thành gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng và lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã "chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai, bão lũ". Những nghĩa cử này cùng nhau làm nên chiến thắng của chiến dịch.

Chứng kiến niềm vui, xúc động từ ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong mái nhà mới kiên cố, Thủ tướng khẳng định chiến dịch Quang Trung không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bêtông, cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và chia sẻ của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Đây là "minh chứng sống động" khẳng định tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng nghĩa xóm, nghĩa tình quân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Niềm vui của dân và quân trong những căn nhà đwọc xây sửa sau bão lũ. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cho người dân chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau bão lũ. Để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, các địa phương phải bàn giao nhà cho dân chậm nhất trong ngày 18/1, trước thềm Đại hội 14 và hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

"Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục nghìn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói và khẳng định, chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại niềm vui an cư, lạc nghiệp cho người dân.

Vũ Tuân