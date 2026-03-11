'Thủ phủ' FDI Bắc Ninh cần hơn 330.000 lao động

Các nhà máy toàn tỉnh cần gần 334.000 lao động, công nhân phổ thông chiếm 87% tập trung lĩnh vực Điện - Điện tử.

Ông Vũ Tiến Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh, cho biết một số nhà máy tuyển dụng số lượng lớn như Goetek Vina 120.000 người, Fukang 60.000, Luxshare 40.000; Newwing Interconnect Technology 12.000 người...

Ngành Điện - Điện tử dẫn đầu nhu cầu gần 70%; Dệt may 13%; Công nghiệp chế biến chế tạo 7%; Xây dựng 5%... Về trình độ, 87% là lao động phổ thông; đại học gần 6%; cao đẳng 3%; trung cấp hơn 2% và sơ cấp 1%.

Ông Thành cho biết các cơ sở đào tạo trong tỉnh mỗi năm cung cấp hơn 20.000 người - đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, phần còn lại thông qua liên kết với nguồn ngoài như các trường đại học, cao đẳng. Nhân lực đào tạo đến đâu gần như có đơn đặt hàng đến đó, song các lĩnh vực điện tử, bán dẫn vẫn thiếu nguồn cung chất lượng cao.

Sinh viên cao đẳng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) nghe tư vấn tuyển dụng tại ngày hội việc làm đầu năm 2025. Ảnh: Hồng Chiêu

Riêng phân khúc lao động phổ thông, trước và sau Tết là mùa cao điểm với nhu cầu hàng chục nghìn người. Khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp mạnh tay chi thưởng tuyển dụng để hút người, bình quân 7-8 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Có công ty thưởng 9 triệu đồng cho người tự ứng tuyển nếu làm đủ 4 tháng và người giới thiệu nội bộ được thưởng 4 tháng.

Ông đánh giá việc chi thưởng tuyển dụng giúp lao động hưởng lợi về thu nhập, doanh nghiệp tìm được số lượng lớn nhân công trong thời gian ngắn. Nhưng lâu dài công ty khó giữ được người khi một bộ phận lao động liên tục nhảy việc để chạy theo tiền thưởng tuyển dụng. Nhóm này trở lại "vạch xuất phát" với mức tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn khi chuyển nơi làm việc, lâu dài chịu thiệt trong hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp lẫn hưu trí sau này.

"Gặp nhà tuyển dụng khắt khe, họ có thể mất cơ hội làm việc lâu dài khi hồ sơ thể hiện nhảy việc liên tục", ông Thành nói, kiến nghị doanh nghiệp nên đưa khoản thưởng vào tiền lương hàng tháng để nâng cao mức đóng bảo hiểm xã hội, tập trung vào phúc lợi và đào tạo tay nghề để lao động gắn bó lâu hơn.

Bắc Ninh năm 2025 dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI với 5,5 tỷ USD. Địa bàn có gần 3.400 dự án công nghiệp, chủ yếu điện tử, linh kiện, may mặc, logistics; thu hút khoảng 830.000 lao động, phần lớn ngoại tỉnh. Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp hơn 55%, các nhà máy mở rộng liên tục khiến tình trạng thiếu lao động xuất hiện, cao điểm cận Tết và đầu năm.

Hồng Chiêu - Việt An