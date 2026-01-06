Thu ngân sách 2025 đạt kỷ lục 2,65 triệu tỷ đồng

Số thu ngân sách Nhà nước năm nay ghi nhận mức kỷ lục, vượt 2,65 triệu tỷ đồng, tương đương 20,7% quy mô nền kinh tế (GDP), theo Bộ Tài chính.

Tại hội nghị tổng kết ngày 6/1, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng. Số này vượt gần 35% dự toán và cao hơn 30% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, thu nội địa đóng góp khoảng 86% tổng thu ngân sách 2025, đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng. Khoản thu từ dầu thô chỉ đạt hơn 90% dự toán, giảm trên 18% so với cùng kỳ, do giá dầu giảm. Còn thu từ xuất nhập khẩu tăng gần 18% cùng kỳ 2024. Năm ngoái cũng là lần đầu Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu kỷ lục 930 tỷ USD.

Chi ngân sách 2025 ước đạt 2,42 triệu tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Bội chi ngân sách khoảng 3,6% GDP, giảm 9.500 tỷ đồng so với dự toán.

Bộ Tài chính cho biết nguồn lực này sẽ ưu tiên cải cách tiền lương, chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị, ngày 6/1. Ảnh: MOF

Năm 2025, Việt Nam dành khoảng 1,15 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, mức cao nhất từ trước đến nay. Cả nước hoàn thành 3.345 km đường bộ cao tốc, 1.701 km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu đặt ra. Nhà điều hành cũng miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế phí và tiền sử dụng đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Tổng số tiền thực hiện chính sách này khoảng 290.000 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân thu ngân sách tăng, Bộ Tài chính cho biết cơ quan thuế, hải quan phối hợp với các bộ ngành, địa phương mở rộng cơ sở thuế, nhằm thu đúng, đủ.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên. Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, chính sách tài chính thời gian tới sẽ chịu áp lực lớn khi phải thúc đẩy tổng vốn đầu tư xã hội lên khoảng 40% GDP nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông cũng cho rằng ngành tài chính cần đổi mới giải pháp chính sách tài chính, tư duy, và tăng phối hợp với các bộ ngành, địa phương. Đồng thời, cơ quan này đẩy mạnh chống thất thu ở các lĩnh vực rủi ro cao như đất đai, bất động sản, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới. Họ cũng tăng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ (hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn) và kết nối, chia sẻ thông tin liên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách.

Phương Dung