Thủ môn Trung Kiên: 'Trung Quốc thắng xứng đáng ở bán kết U23 châu Á'

Arab SaudiTrần Trung Kiên nói Trung Quốc xứng đáng vào chung kết U23 châu Á 2026, còn anh và đồng đội sẽ nhanh chóng hồi phục để trở lại tranh giải Ba với Hàn Quốc.

Sau trận đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1, Trung Kiên đại diện cho Việt Nam trả lời phỏng vấn Ban tổ chức. Cũng như nhiều đồng đội, anh tỏ ra buồn bã, với đôi mắt đỏ hoe.

"Trung Quốc đã chơi hoàn toàn khác so với những trận đấu trước đó. Họ thi đấu chặt chẽ nhưng kết thúc sắc bén, giành chiến thắng xứng đáng", thủ môn của Việt Nam nói.

Thủ môn Trần Trung Kiên dường như sắp khóc, khi trả lời phỏng vấn sau trận thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026, tối 20/1. Ảnh: Ted Trần

Việt Nam được đánh giá khá cao trước cuộc đối đầu này, sau khi toàn thắng bốn trận trước các đối thủ mạnh như Jordan, Arab Saudi hay UAE. Trong khi đó, Trung Quốc được xem là "ngựa ô", vào bán kết với chỉ một bàn thắng - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử U23 châu Á.

Tuy nhiên, thế chủ động hầu như thuộc về Trung Quốc, với sự vượt trội về thể lực. Sau khi Việt Nam mất trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh vì chấn thương, đội bóng Đông Á càng lấn lướt, ghi hai bàn trong vài phút đầu hiệp hai nhờ công Peng Xiao rồi Xiang Yuwang. Đến phút bù thứ 8, cầu thủ vào thay người Wang Yudong ấn định chiến thắng cho Trung Quốc.

Trung Kiên hầu như không có lỗi trong các bàn thua kể trên. Thậm chí, nếu anh không xuất sắc cản các pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Trung Quốc gần cuối hiệp hai, Việt Nam có thể thua đậm hơn.

Trận thua lần này khiến Trung Kiên và đồng đội không thể lặp lại kỳ tích vào chung kết Thường Châu 2018 của các đàn anh. Dù vậy, thầy trò Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội giành huy chương, khi đối đầu Hàn Quốc ở trận tranh giải Ba vào thứ Sáu 23/1. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi phục, lấy lại thể lực và trạng thái để giành chiến thắng ở trận tiếp theo", thủ môn của CLB HAGL nói thêm.

Sau trận đấu, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng đăng dòng trạng thái xin lỗi người hâm mộ vì không thể vào chung kết. Trận này, tiền đạo người Nghệ An được tung vào sân ở hiệp hai nhưng dường như vẫn đang chấn thương nên không phát huy được sức mạnh, tốc độ và khả năng kết thúc sắc bén.

Trận Hàn Quốc - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h thứ Sáu ngày 24/1, giờ Hà Nội.

Đức Đồng