Thu hồi giấy chứng nhận, ngưng hồ sơ công bố mỹ phẩm liên quan Đoàn Di Băng

Cục Quản lý Dược thu hồi Giấy chứng nhận "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, ngưng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty VB Group.

Hai công ty EBC Đồng Nai và VB Group đều liên quan 4 sản phẩm mỹ phẩm mà ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo đang bị thu hồi. Trong đó Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng - đứng tên pháp nhân, phân phối sản phẩm, còn EBC Đồng Nai chịu trách nhiệm sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, công ty EBC Đồng Nai đã không tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" (CGMP) của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. CGMP (Cosmetic Good Manufacturing Practices) là chứng chỉ thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm bao gồm những nguyên tắc chung, quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện, quy trình sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn cho người dùng. Vì vậy, cơ quan này thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt của EBC Đồng Nai.

Các Sở Y tế TP HCM, Đồng Nai sẽ quản lý, giám sát mỹ phẩm được sản xuất trước ngày giấy chứng nhận bị thu hồi, đồng thời chuyển hồ sơ sai phạm của hai công ty trên đến cơ quan công an để điều tra.

Cơ quan chức năng cũng ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty VB Group trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 27/5. Những hồ sơ nộp trước ngày 27/5 không còn giá trị. Hết thời hạn trên, công ty muốn công bố sản phẩm phải nộp lại hồ sơ theo quy định.

4 sản phẩm do hai công ty này sản xuất và phân phối, do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo, đang bị thu hồi. Tuần trước, lô dầu gội Hanayuki bị Sở Y tế Đồng Nai thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố vì kém chất lượng do chứa 2-phenoxyethanol, một mẫu đồng thời không đạt chỉ tiêu vi sinh. Sau đó, dầu xả cùng thương hiệu bị thu hồi do vi phạm tương tự. Ngoài ra, kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi do chỉ số SPF chỉ 2,4 - thấp hơn rất nhiều so với công bố trên nhãn (SPF 50).

Hôm qua, đến lượt mặt nạ dưỡng da nhãn G-Thera Amino Anti- Wrinkle Mask bị thu hồi do nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố, cụ thể là ghi thiếu Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Đoàn Di Băng sinh năm 1989, từng là ca sĩ, diễn viên, sau đó kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Trên mạng xã hội, Đoàn Di Băng nhiều lần quảng bá các sản phẩm trên, giới thiệu mặt nạ G-Thera, trong đó có sản phẩm G-Thera Amino Anti- Wrinkle Mask công dụng giảm nhăn, trẻ hóa làn da.

Sở Y tế Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh kiểm tra dầu gội Hanayuki Shampoo và Hanayuki Sunscreen Body, đều có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nghi ngờ là hàng giả. Cuộc họp khẩn giữa Công an tỉnh, Sở Y tế và VKSND tỉnh Đồng Nai thống nhất khởi tố, điều tra xử lý liên quan sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body. Đối với dầu gội Hanayuki Shampoo, Sở Y tế lập biên bản xử phạt hành chính.

Những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm kém chất lượng. Nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam gần đây bị lên án vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng nhiều sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa. Ngày 22/5, Bộ Y tế lập 15 tổ kiểm tra đột xuất dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.

Lê Nga