Thông xe cầu Phong Châu sớm ba tháng

Phú Thọ9 tháng sau vụ sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, cầu mới đã được xây dựng và thông xe sáng nay, sớm 3 tháng so với kế hoạch.

Cầu Phong Châu dài hơn 380 m, rộng 20 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Điểm đầu cầu thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao cũ, điểm cuối ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cũ. Đây là cầu huyết mạch trên quốc lộ 32C, được khởi công từ tháng 12/2024, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng thi công.

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết cầu Phong Châu mới đã vượt tiến độ 3 tháng. Kinh phí xây cầu 438 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng so với dự toán. Phần vốn dư sau thi công cầu Phong Châu được Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, dài khoảng 5 km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu. Ảnh: Việt An

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói ngay sau vụ sập cầu, Chính phủ đã họp và yêu cầu xây dựng cầu mới trong một năm. Việc khánh thành cầu hôm nay thể hiện Chính phủ và địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão Yagi để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, kết nối kinh tế giữa hai bờ sông Hồng, tạo cơ hội đi lại thuận lợi cho người dân, thể hiện tinh thần ý chí của quân đội vừa là đội quân chiến đấu, vừa lao động.

Thủ tướng yêu cầu khai thác cầu thực sự hiệu quả, "xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân", đồng thời biểu dương nỗ lực, tinh thần vào cuộc của các nhà thầu, giám sát, tư vấn thi công, Binh đoàn 12 đã làm việc không ngừng nghỉ, xuyên lễ Tết.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, cho biết quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do lòng sông Hồng thu hẹp, lưu tốc dòng chảy lớn, lại phải trục vớt và tháo dỡ cầu cũ. Để đưa cầu sớm hoạt động, có thời điểm quân số thi công lên tới hơn 500 người. Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 gác lại việc riêng tư và những giây phút đoàn viên để hoàn thành nhiệm vụ", tướng Ngọc nói.

Cầu Phong Châu thông xe sau 9 tháng xây dựng. Ảnh: Việt An

Trước đó tháng 9/2024, cầu Phong Châu cũ bị sập, hai nhịp cầu rơi xuống sông Hồng, làm 10 xe rớt sông, 8 người mất tích. Quá trình chờ cầu mới thông xe, mỗi ngày người dân di chuyển qua cầu phao do Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh vận hành. Sau một năm đưa vào sử dụng, khoảng 5 triệu lượt người và phương tiện đã qua cầu phao.

Việt An