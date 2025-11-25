Thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau 9 ngày tê liệt

Lúc 20h30 ngày 25/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thông đường sắt Bắc Nam, đoạn qua Phú Hiệp - Đông Tác (Đăk Lăk) sau hơn 9 ngày bị chia cắt.

Những ngày qua, ngành đường sắt đã huy động ba mũi thi công từ các Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải, Nghĩa Bình, Thanh Hóa, Phú Khánh với 800 công nhân để sửa chữa đoạn đường sắt hư hỏng.

Tối 25/11, các lực lượng đã hoàn tất thi công và thử tải, kiểm tra an toàn để đảm bảo cho tàu lưu thông tốc độ 5 km/h, sớm hơn kế hoạch vào rạng sáng 26/11.

Thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau 9 ngày đình trệ Thử tải tàu để kiểm tra an toàn trước khi thông đường. Video: VNR

Trên tuyến đường sắt Bắc Nam có khoảng 60 điểm sạt lở trôi nền đường, trong đó cung đường Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn đoạn qua tỉnh Đăk Lăk là nghiêm trọng nhất. Đường bị trôi nền và lệch tim đường tới 4 m. Địa hình đặc biệt khó khăn do chỉ có một lối tiếp cận bằng đường sắt.

Ngày 24/11, các đơn vị đã nỗ lực thông đường tại khu gian Hảo Sơn - Phú Hiệp.

Đoạn đường sắt bị xói lở phải gia cố nhiều ngày. Ảnh: VNR

Từ ngày 15 đến 21/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến tuyến đường Bắc Nam qua các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa bị ngập, sạt lở. Tính đến 24/11, ngành đường sắt đã ngừng chạy 65 đoàn tàu khách, tổ chức chuyển tải 976 hành khách bằng đường bộ từ ga Tuy Hòa đến ga Giã và ngược lại, phục vụ 10.545 suất ăn chính, 6.700 suất ăn phụ miễn phí cho khách bị kẹt tại các nhà ga.

Ngành đường sắt đã trả hơn 25.200 vé tàu cho khách, trị giá 17,6 tỷ đồng và bãi bỏ chạy 34 đoàn tàu hàng.

Đoàn Loan