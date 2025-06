Thêm nhiều mỹ phẩm kém chất lượng bị thu hồi, tiêu hủy

Cục Quản lý Dược phát hiện thêm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, dầu xả, muối tắm kém chất lượng, buộc thu hồi và tiêu hủy.

Ngày 4/6, cơ quan này cho biết thông tin trên, trong bối cảnh Bộ Y tế lập 15 tổ kiểm tra đột xuất dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế...

Cụ thể, mặt nạ Super Shine Biocell Mask (nhãn Episoo) do Công ty TNHH Shynh Beauty phân phối và Công ty CP mỹ phẩm HNB sản xuất, bị thu hồi vì nhãn chứa thông tin dễ gây nhầm lẫn với thuốc. Ngoài ra, giới chức tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Shynh Beauty trong thời gian 6 tháng (kể từ 4/6), do công ty này kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Sản phẩm muối tắm dừa & sữa gạo (nhãn S-White), số lô DE024, sản xuất bởi Công ty TNHH dược mỹ phẩm Neidi Việt Thái và phân phối bởi Shynh Beauty cũng bị thu hồi với lý do tương tự.

Trong khi đó, sữa rửa mặt Shin Nee Premium Cleansing Foam (số lô 24I0302) do công ty Hanacos Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất bị đình chỉ toàn quốc vì có công thức không đúng với hồ sơ công bố. Cục Quản lý Dược cũng thu hồi Phiếu công bố sản phẩm của mặt hàng này, yêu cầu các cửa hàng ngừng bán và trả lại các sản phẩm cho nhà cung cấp. Trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa ra khỏi hàng hóa) thì buộc phải tiêu hủy sản phẩm.

Cùng ngày, cơ quan này cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc và yêu cầu tiêu hủy lô sản phẩm dầu xả tóc Keratin Conditioner, chai 800 ml, số lô 230225, do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Hồng Đạt, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sản xuất và phân phối. Lý do là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Các chuyên gia đánh giá những sản phẩm có nhãn gây hiểu nhầm là thuốc dễ khiến người tiêu dùng sử dụng sai mục đích, bỏ qua điều trị y tế cần thiết. Sản phẩm không đúng công thức có thể chứa thành phần không an toàn, làm tăng nguy cơ phản ứng có hại và giảm hiệu quả bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt nguy hiểm là các sản phẩm kém chất lượng, hoặc không đạt chuẩn về giới hạn vi sinh vật, có thể gây kích ứng, dị ứng, tổn thương da dài hạn và nguy cơ nhiễm độc do hấp thụ các chất độc hại qua da...

Một lô mỹ phẩm giả từng bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hưng

Những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả,thuốc giả,thực phẩm bảo vệ sức khỏe,mỹ phẩm kém chất lượng. Nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam bị lên án vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm. Mới nhất là 4 loại mỹ phẩm gồm kem chống nắng, dầu gội, dầu xả và mặt nạ dưỡng da do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo và công ty của chồng cô phân phối bị phát hiện là giả và kém chất lượng.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa.

Lê Nga