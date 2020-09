Song song với tiến trình hội nhập, việc bảo tồn các di sản văn hóa Thăng Long cổ và lối sống truyền thống của người Hà Nội cũng là nội dung quan trọng trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đó là lý do UBND Hà Nội dành ra quỹ đất rộng lớn gần 200 ha cho quy hoạch khu đô thị và công trình công cộng; trong đó dành riêng 100ha để xây dựng dự án công viên văn hoá Chu Văn An ở phía Tây thủ đô. Tọa lạc tại xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì, dự án được kỳ vọng sẽ là công trình văn hoá trọng yếu mang tính lịch sử, tưởng nhớ và lưu danh danh nhân Chu Văn An - người thầy đã có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng Nho giáo vào Việt Nam.



Bên cạnh danh nhân Chu Văn An, vùng đất Thanh Trì còn là cái nôi của các bậc hiền tài, đến nay vẫn được nhân dân tôn vinh với gần 60 di tích tưởng nhớ trong khu vực, như vị anh hùng dân tộc Phạm Tu, nhà khoa học - chính trị gia Nguyễn Xiển…