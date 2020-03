Việt Nam hỗ trợ Đức 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm

Việt Nam cung cấp 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm để Đức thử nghiệm thuốc chữa Covid-19, trong bối cảnh nước này thiếu thiết bị y tế.

Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt - Đức (VG-Care) tại Hà Nội ngày 30/3 gửi 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức, thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày 31/3 cho biết.

Các thiết bị này sẽ được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị nCoV, do Đại học Tổng hợp Tuebingen, Đại học Hamburg và Đại học Stuttgart bắt đầu thực hiện từ ngày 1/4.

Đại diện của VG-Care, ngoài cùng bên trái, đưa các ống lấy mẫu bệnh phẩm của Việt Nam sang Đức ngày 30/3. Ảnh: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

Sự hỗ trợ của VG-Care được thực hiện trong bối cảnh Đức không có đủ số lượng ống lấy mẫu bệnh phẩm cần thiết cho thử nghiệm trên. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và các cơ quan khác của Đức đã hỗ trợ bác sĩ Bùi Văn Long, thành viên của VG-Care, vận chuyển các ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức.

VG-Care là đơn vị do do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Viện nghiên cứu Y học nhiệt đới thuộc Đại học Tuebingen thành lập vào đầu năm 2018. Cơ sở này nghiên cứu độc lập vì lợi ích cộng đồng, chuyên thực hiện nghiên cứu lâm sàng các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng.

Tính đến ngày 31/3, Đức ghi nhận hơn 67.000 ca nhiễm nCoV, 650 người chết, trong khi Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm là 204, chưa người nào tử vong. Covid-19 đến nay đã xuất hiện ở 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 800.000 người nhiễm bệnh, hơn 38.000 người chết.