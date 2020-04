Tokyo nguy cơ đi vào 'vết xe đổ' New York

Khi số ca nhiễm nCoV mới tăng theo cấp số nhân vài ngày gần đây, nhiều người lo ngại thủ đô Nhật sẽ "vỡ trận" như thành phố New York.

Nhật Bản ngày 4/4 báo cáo thêm 225 trường hợp dương tính với nCoV trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 3.300, trong đó riêng thủ đô Tokyo ghi nhận 118 ca nhiễm mới.

Đây là lần đầu tiên số người nhiễm mới trong một ngày ở thủ đô Nhật Bản vượt mốc 100. Con số này cũng cao gần gấp ba lần so với số ca nhiễm mới hàng ngày của Tokyo vào giai đoạn cuối tháng 3. Từ khoảng 40 ca nhiễm mới một ngày cuối tháng trước, con số này vọt lên 97 ca ngày 2/4 và 89 ca ngày 3/4.

Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, triển vọng về kiểm soát dịch ở Tokyo sẽ trở nên ảm đạm, theo Kentaro Iwata, chuyên gia về kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Kobe, người từng liên tục cảnh báo những biện pháp mà Nhật Bản đưa ra chưa đủ để ngăn Covid-19 lây lan.

Người dân Tokyo đi ngắm hoa anh đào tại công viên Ueno hôm 24/3. Ảnh: AP.

"Nhật Bản cần phải can đảm thay đổi khi chúng ta nhận ra rằng mình đi sai đường. Chúng ta có thể thấy nguy cơ Tokyo trở thành một New York thứ hai", Iwata nhận định.

Bang New York được xem là tâm dịch ở Mỹ khi số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau mỗi 5 ngày, theo thống kê của CNN. New York đã ghi nhận gần 115.000 ca nhiễm và hơn 3.500 người chết. Riêng thành phố New York báo cáo hơn 57.000 ca dương tính với nCoV, chiếm khoảng 1/5 số người nhiễm ở Mỹ.

"Khởi đầu của đợt bùng phát Covid-19 ở Tây Ban Nha, Pháp, Italy và thành phố New York rất giống với tình hình ở Tokyo hiện tại", Iwata nói và thêm rằng chính quyền thủ đô cần tăng cường xét nghiệm nCoV.

Tính tới ngày 3/4, Tokyo mới xét nghiệm chưa tới 4.000 người trong 13,5 triệu dân của thành phố. Trong 125 triệu dân của Nhật Bản, chỉ có 39.466 người được xét nghiệm nCoV, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Đây là con số rất nhỏ so với những quốc gia khác trong khu vực và trên toàn thế giới. Hàn Quốc có dân số ít hơn Nhật nhưng đã xét nghiệm được hơn 440.000 người tính đến ngày 3/4.

Chính phủ Nhật Bản cho biết chính sách xét nghiệm ưu tiên những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao của nước này như hiện nay là phù hợp. "Xét nghiệm cho những người ít có khả năng mang virus sẽ gây lãng phí tài nguyên. Chúng tôi yêu cầu những người có triệu chứng tự cách ly ở nhà trong một khoảng thời gian", Bộ Y tế Nhật Bản cho hay.

Chính sách xét nghiệm hạn hẹp này của Nhật Bản đã gây nhiều khó khăn cho những người nhiễm nCoV như Issei Watanabe ở Tokyo. Chia sẻ với CNN, anh cho biết đang phải vật lộn tình trạng khó thở vì những cơn ho dai dẳng. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn xếp anh vào nhóm "bệnh nhẹ" và dự kiến cho xuất viện vào ngày 7/4.

Watanabe, 40 tuổi, không hút thuốc và có sức khỏe tốt. Những triệu chứng bệnh của anh xuất hiện rất nhanh, gồm đau nhức cơ thể, ớn lạnh, mất vị giác và khứu giác. Watanabe đã yêu cầu được xét nghiệm nCoV, nhưng bị từ chối, khiến anh phải chịu đựng những cơn sốt cao hơn 40 độ C trong suốt 5 ngày, trước khi được đồng ý xét nghiệm và nhận kết quả dương tính.

Watanabe cho biết anh đã lây bệnh cho ít nhất hai người trong khoảng thời gian đó. "Mọi người không biết phải làm gì bởi thiếu thông tin. Cuộc sống của bạn do chính bạn quyết định. Hãy ở nhà. Làm ơn hãy ở nhà và đừng ra ngoài", Watanabe nói.

Anh lo lắng cho khoảng 10 triệu người Nhật Bản trên 65 tuổi, những người có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Anh có thể phục hồi tốt nhưng nhiều người cao tuổi khác thì không.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo nếu Covid-19 lây lan nhanh tại quốc gia có dân số già như Nhật Bản, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

"Covid-19 vô cùng nguy hiểm với người cao tuổi", Masahiro Kami, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Viện nghiên cứu Quản trị Y tế của Nhật Bản, khẳng định.

Ông nói thêm rằng hầu hết ca nhiễm nCoV ở Nhật Bản xuất hiện rất ít hoặc thậm chí không triệu chứng. "Khi họ không có triệu chứng, họ có thể vô tình lây nhiễm nCoV cho người khác", Kami cảnh báo.

Bất chấp những lời cảnh báo, Thủ tướng Shinzo Abe nhiều lần tuyên bố rằng tình hình của Nhật Bản chưa tới mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc áp lệnh phong tỏa Tokyo. Ông cho rằng những biện pháp quyết liệt như vậy sẽ gây thêm nhiều thiệt hại cho nền kinh tế, vốn đang vật lộn với suy thoái vì Covid-19 và việc trì hoãn Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Abe đã bị nhiều người dùng mạng xã hội chế giễu khi thông báo kế hoạch cấp cho mỗi gia đình hai khẩu trang vải tái sử dụng để chống Covid-19. Các nghị sĩ Nhật Bản đang nghiên cứu một gói cứu trợ kinh tế, trong đó bao gồm việc trợ cấp tiền mặt cho người dân.

Nhật Bản đã ban hành nhiều hạn chế đi lại mới khắt khe hơn, như cấm toàn bộ khách nước ngoài đến từ hơn 70 quốc gia, gồm Mỹ, Anh và hầu hết các nước châu Âu. Quốc gia này cũng đẩy mạnh sàng lọc y tế ở sân bay và yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải cách ly 14 ngày, mặc dù không giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định đó.

Ngày càng nhiều người sống trong và ngoài Nhật Bản lo ngại rằng những cảnh báo về sự nguy hiểm của Covid-19 đến với người dân nước này quá muộn.

Tuần trước, hàng nghìn người kéo tới các công viên ở thủ đô Tokyo để ngắm hoa anh đào, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang. Những hình ảnh này đã gây sửng sốt và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cũng như truyền thông trong nước và quốc tế, khiến một số công viên lần đầu phải đóng cửa vào cuối tuần qua.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike và Thủ tướng Shinzo Abe đã kêu gọi người dân ở nhà, tránh đi lại và thực hiện cách biệt cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người đã phớt lờ yêu cầu này.

Chính sách chống Covid-19 của chính phủ Nhật Bản cho đến nay là cố gắng ngăn chặn các ổ dịch bằng cách theo dõi lịch sử đi lại của những ca nhiễm và hướng dẫn người nghi nhiễm cách ly. Những người ủng hộ cách tiếp cận này cho rằng thói quen và phong tục của người Nhật, như cúi chào thay vì bắt tay, sử dụng khẩu trang rộng rãi và thường xuyên rửa tay, súc miệng có thể giúp quốc gia này tránh được tình trạng lây lan không kiểm soát của Covid-19 như nhiều nơi khác.

Khi được hỏi liệu Nhật Bản có thể được bảo vệ trước nCoV nhờ văn hóa "không ôm hôn và bắt tay", Iwata nói rằng "nó có thể là một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm ít hơn so với châu Âu và Mỹ". Ông gọi giả thuyết này là "hợp lý nhưng chưa được chứng minh". Ông không cho rằng một chiến lược dựa trên thói quen giữ vệ sinh của người dân đủ giúp Tokyo tránh kịch bản tồi tệ nhất.

Thống đốc Koibe và Thủ tướng Abe kêu gọi 13,5 triệu dân Tokyo làm việc từ xa, theo lời khuyên từ các tập đoàn lớn như Honda, Toyota và Nissan, nhưng khoảng 80% công ty không thể áp dụng hình thức này, theo dữ liệu của chính phủ năm 2019.

Rất nhiều người vẫn kéo về thủ đô và bằng chứng là các tuyến tàu điện ngầm vẫn đông kín người giờ cao điểm. Bất chấp lệnh đóng cửa tạm thời một số cửa hàng bách hóa lớn và khoảng 500 cửa hàng Starbucks, nhiều quán bar và nhà hàng vẫn duy trì kinh doanh, thu hút rất đông khách hàng.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại cửa hàng ở Tokyo hôm 26/3. Ảnh: NYTimes.

Thống đốc Koibe ngày 3/4 thông báo có tới 628 trong 750 giường bệnh ở Tokyo đã dành cho bệnh nhân Covid-19, nhưng hầu hết xuất hiện triệu chứng nhẹ. Giới chức y tế đang thương lượng để chuyển những bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có sức khỏe tốt hơn tới cách ly ở khách sạn hoặc nhà nghỉ.

Bà Koibe một lần nữa cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sức khỏe sắp xảy ra và kêu gọi mọi người không ra ngoài.

"Bất chấp những nỗ lực đó, đường cong Covid-19 ở Tokyo dường như chưa được làm phẳng ở Tokyo, khiến tình hình có thể ngày càng tồi tệ hơn", bình luận viên Will Ripley của CNN nhận định.