Số người chết vì Covid-19 ở Italy tăng kỷ lục

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm 11/3 cho hay số ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua tăng thêm 196 ca, tăng 31% so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 827 ca.

Tổng số ca nhiễm nCoV ở Italy cũng tăng mạnh lên 12.462 ca so với 10.149 ca một ngày trước đó, tăng 22,8%. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết khoảng 600 ca nhiễm mới được xác nhận vào 10/3 nhưng đến 11/3 mới được báo cáo. 1.045 người đã hồi phục, con số này một ngày trước là 1.044 người và 1.028 ca nguy kịch, so với 877 ca một ngày trước đó.

Một phụ nữ đeo khẩu trang, dắt chó đi dạo ở Naples, Italy hôm 11/3. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Italy hôm 10/3 đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc và lệnh cho tất cả các cửa hàng trên cả nước, ngoại trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, đóng cửa từ 11/3 để ngăn chặn sự lây lan khó kiểm soát của Covid-19.

Covid-19 đã xuất hiện ở 122 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 126.000 người nhiễm, hơn 4.600 người chết trên khắp thế giới.

