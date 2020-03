Một nhóm người Việt đang mắc kẹt ở sân bay Paris sau khi hãng Air France bất ngờ thông báo huỷ chuyến bay trước giờ khởi hành 30 phút.

Vũ Xuân Tùng, một du học sinh Việt, cho biết mình đã vật vờ ở sân bay Charles de Gaulle (CDG) gần một ngày nay, từ 10h sáng 19/3 đến bây giờ là 2h sáng 20/3 tại Pháp, do chuyến bay AF258 của Air France từ Paris về TP HCM bị huỷ.

"Có khoảng 40 người Việt đang kẹt ở đây chờ chuyến bay mới về Việt Nam", nam sinh kể với VnExpress.

Tùng cho biết ban đầu, AF258 dự kiến cất cánh lúc 13h. Sau khi mọi người đã làm xong thủ tục check in, xuất cảnh và vào phòng chờ thì bất ngờ nhận được thông báo từ Air France rằng chuyến bay về Việt Nam đã bị huỷ.

"Tụi em nhận được thông báo từ Air France chỉ 30 phút trước giờ khởi hành. Khi đến quầy vé của hãng để hỏi, họ trả lời rằng không thể làm gì được vì phía Việt Nam đã dừng khai thác đường bay với Pháp", Tùng kể. "Trước đó, hãng vẫn bán vé bình thường và không thông báo gì về việc này".

Nhóm người Việt vật vờ chờ đợi ở CDG. Video: Nhân vật cung cấp

Thuỳ Dung, một du học sinh khác, cho hay cô cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. "Em đã được xuất vé và ký gửi hành lý. Sau khi đã xuất cảnh và ngồi chờ để lên máy bay, lịch trình bay của Air France vẫn hiện giờ khởi hành là 13h10 thì em nhận được cuộc gọi của bạn báo là bị huỷ chuyến", Dung nói.

Tùng cho biết sau đó được Air France hướng dẫn đổi sang chuyến bay từ Paris quá cảnh ở Osaka, Nhật Bản về Việt Nam vào 13h10 ngày 20/3.

Nhóm người Việt mắc kẹt ở CDG gồm cả du học sinh và người đang làm việc tại châu Âu. Những người đã làm thủ tục xuất cảnh không thể quay lại nếu không có thẻ cư trú của Pháp hoặc khối Schengen. Một số người từ các nước châu Âu khác quá cảnh ở Pháp để bay về Việt Nam nên cũng không thể nhập cảnh nước này hay quay lại nước khởi hành vì châu Âu đã đóng biên giới.

Nhóm người Việt mắc kẹt ở sân bay Paris kêu cứu Cảnh chờ đợi của nhóm người Việt đang mắc kẹt ở CDG. Video: Nhân vật cung cấp

Sang Pháp du học mới được 6 tháng, nam sinh không khỏi lo lắng khi Covid-19 bùng phát nhanh ở Pháp trong tuần qua với gần 11.000 ca nhiễm và gần 400 ca tử vong.

"Gia đình để em tự quyết định ở hay về, nhưng bản thân em cảm thấy không an tâm vì chưa có thẻ cư trú dành cho sinh viên, cũng mới xin được giấy xác nhận bảo hiểm tạm thời", Tùng nói. "Trường học đã đóng cửa, tiền thuê nhà thì cao, hầu hết các cửa hàng cũng không còn hoạt động. Pháp đang trong tình trạng nguy cấp, nếu không may bị bệnh, những du học sinh quốc tế như em không biết mình sẽ thế nào. Về Việt Nam, chúng em cảm thấy an toàn hơn khi chắc chắn được cách ly và điều trị".

Tùng đã có ý định về Việt Nam từ trước nhưng đến nay mới mua được vé với mức giá mà nam sinh cho rằng "không hề rẻ" là 500 euro (khoảng 12 triệu đồng) một chiều.

Chuyến AF258 do Air France khai thác cùng Vietnam Airlines. Tùng cho hay những người đặt vé qua hãng hàng không Việt Nam đã nhận được tin nhắn hoàn tiền ngay sau khi bị huỷ chuyến. Tuy nhiên, những người mua vé qua Air France như Tùng thì chưa biết khi nào sẽ được hoàn tiền. Hiện cậu và những người bị mắc kẹt được Air France hỗ trợ bữa tối.

Vé máy bay chuyến tiếp theo của Tùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu chuyến bay tới về Việt Nam vẫn không thể cất cánh, Tùng và những du học sinh ở các tỉnh xa Paris chỉ còn cách bắt tàu trở về, dù giá vé rất cao và cũng không dám chắc có chuyến hay không bởi Pháp đã áp lệnh hạn chế di chuyển để ngăn chặn Covid-19.

"Tụi em đang rất mệt mỏi và hoang mang. Sẽ phải chờ đợi gần một ngày nữa nhưng không biết liệu có được về Việt Nam hay không", Tùng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đã được thông tin về sự việc và cố gắng can thiệp. Bà khuyến cáo người Việt phải kiểm tra kỹ các chuyến bay với các hãng hàng không trước khi quyết định về nước.

Anh Ngọc