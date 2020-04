Tàu bệnh viện USNS Comfort đi ngang qua Tượng Nữ thần Tự do trên sông Hudson khi cập cảng New York hôm 30/3. Con tàu được gấp rút triển khai tới tâm dịch của Mỹ khi New York đã ghi nhận hơn 41.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 1.000 ca tử vong.

USNS Comfort có 1.000 giường bệnh, sẽ điều trị cho các bệnh nhân không liên quan tới nCoV, giúp giảm tải cho các bệnh viện đang bị quá tải vì nCoV ở New York. Ảnh: AFP