Moskva yêu cầu tất cả dân ở nhà

NgaThị trưởng Moskva công bố các quy định cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt với mọi cư dân thành phố kể từ ngày 30/3 nhằm kiềm chế nCoV lây lan.

Người dân thủ đô Moskva sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà trong trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp, đi làm những công việc được chính quyền xác định là thiết yếu và mua sắm thực phẩm hoặc thuốc men, thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trong một tuyên bố hôm 29/3.

Họ được phép đi đổ rác và dắt chó đi dạo trong bán kính 100 mét quanh nhà. Chính quyền thành phố sẽ cấp thẻ thông hành đặc biệt cho những người được miễn trừ khỏi lệnh hạn chế đi lại trong vài ngày tới.

Các biện pháp mới sẽ được áp dụng với tất cả cư dân của thành phố, bất kể tuổi tác. Trước đó, chỉ những người dân Moskva trên 65 tuổi được yêu cầu ở nhà. Cảnh sát sẽ giám sát việc tuân thủ quy định bằng "một hệ thống thông minh", thông cáo cho biết, dường như đề cập tới hệ thống camera nhận diện gương mặt ở Moskva.

"Diễn biến vô cùng nghiêm trọng của dịch bệnh mà chúng ta chứng kiến ở các thành phố lớn tại châu Âu và Mỹ gây ra mối lo ngại lớn về đời sống cũng như sức khoẻ của người dân chúng ta", ông Sobyanin nói.

Một phụ nữ đeo khẩu trang và găng tay phòng ngừa nCoV đi trên đường phố Moskva hôm 28/3. Ảnh: Sputnik

Các biện pháp mới được ban hành đi vào hiệu lực từ hôm nay, cùng thời điểm Nga đóng biên giới nhằm khống chế Covid-19. Giới chức y tế nước này đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm nCoV, trong đó 8 ca tử vong, riêng Moskva chiếm hơn 1.000 ca.

Đường phố Moskva trở nên yên tĩnh từ hôm 28/3, sau lệnh đóng cửa tất cả các cửa hàng không thiết yếu, bao gồm nhà hàng, quán cafe.

"Nhiều người nghĩ chúng tôi vẫn còn cách xa những gì đang xảy ra ở Tây Ban Nha hay Italy", Anastasia, một cư dân 25 tuổi, nói. "Nhưng điều đó có thể sớm xảy ra với chúng tôi ở quy mô tương tự".

Nga đã cấm người nước ngoài nhập cảnh từ tuần trước và ngừng tất cả các chuyến bay quốc tế. Trong một bài phát biểu hiếm thấy trên truyền hình hôm 25/3, Tổng thống Putin tuyên bố người Nga sẽ được yêu cầu ngừng đi làm vào tuần tới nhằm làm chậm sự lây lan của virus.

Ông đã hoãn một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp cho phép ông giữ chức tổng thống đến năm 2036. Putin cũng công bố một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế Nga trong bối cảnh dịch bệnh.

Thị trưởng Sobyanin cho hay do những biện pháp mới ở Moskva, "nhiều người dân không may mất việc làm". Tuy nhiên, ông cam kết bất kỳ ai thất nghiệp do quy định hạn chế đi lại sẽ được nhận 19.500 ruble (gần 250 USD) một tháng.

"Hãy chăm sóc bản thân và hàng xóm của các bạn", ông nói. "Xin hãy ở nhà".

Anh Ngọc (Theo AFP)