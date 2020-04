Gần 12.000 người ở Canada nhiễm nCoV

Canada hôm nay báo cáo thêm 1.615 trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 11.747.

Theo số liệu của cơ quan y tế công cộng Canada, số ca nhiễm mới 24 giờ qua đã tăng khoảng 16% so với một ngày trước. Nước này cũng ghi nhận thêm 25 người chết do nCoV, tăng gần 20% so với hôm qua, nâng số ca tử vong trên toàn quốc lên 152.

Hiện 1.979 ca nhiễm nCoV ở Canada đã bình phục, trong khi 120 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada và là nơi có thủ đô Ottawa, hôm 28/3 thông báo cấm tụ tập từ 5 người trở lên. Lệnh không áp dụng cho các hộ gia đình có 5 người trở lên và đám tang sẽ được phép có tối đa 10 người cùng lúc.

Chính phủ Canada và Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hôm 18/3 cũng thống nhất đóng cửa biên giới chung, cấm các hoạt động đi lại "không thiết yếu" để đối phó Covid-19.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng ba con đã tự cách ly tại nhà từ ngày 12/3, khi vợ của ông, bà Sophie Gregoire Trudeau, nhiễm nCoV sau chuyến đi London. Bà Trudeau hôm 28/3 tuyên bố đã bình phục, song Thủ tướng Canada cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc tại nhà để khuyến khích những người dân đang được yêu cầu ở nhà.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn một triệu người nhiễm, gần 56.000 người chết do nCoV.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)