Cuộc sống xáo trộn trong 'vùng cách ly' đầu tiên của Mỹ

Chỉ hai tuần trước, New Rochelle vẫn là một trung tâm ẩm thực, mua sắm sầm uất cùng một giáo đường Do Thái nhộn nhịp.

Nhưng thành phố ngoại ô ở hạt Westchester, bang New York này giờ đây đã trở thành tâm điểm của một trong những nỗ lực lớn nhất nước Mỹ nhằm khống chế Covid-19 lây lan.

Chính quyền bang New York vừa quyết định thiết lập "vùng cách ly" có bán kính 1,6 km xung quanh giáo đường Thanh niên Israel vùng New Rochelle, nơi được cho là tâm điểm của một ổ dịch lớn tại thành phố gần 80.000 dân này.

Một nam sinh đeo khẩu trang đi ở trường Trung học New Rochelle, hạt Westchester hôm 10/3. Ảnh: WSJ.

Động thái quyết liệt đó khiến nhiều cư dân New Rochelle bị cách ly, các nhà hàng, khách sạn đột nhiên lâm vào cảnh vắng khách. Bang New York còn dự kiến đóng cửa tất cả trường học ở khu vực có bán kính gần 8 km ở New Rochelle trong vòng hai tuần kể từ ngày mai. Đồng thời, giới chức cũng yêu cầu hạn chế tụ tập đông người trong thành phố.

Mọi người vẫn có thể ra vào vùng cách ly, nhà hàng và doanh nghiệp vẫn được phép hoạt động, nhưng nhà thờ và trường học bắt buộc đóng cửa, theo giới chức địa phương.

Thống đốc bang New York Andrew Coumo cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai tới đây để giúp giao thực phẩm cho người bị cách ly và dọn dẹp các khu phố. Hệ thống bệnh viện tư nhân Northwell Health sẽ thiết lập cơ sở xét nghiệm trong khu vực này.

New Rochelle được xem là nơi đầu tiên ở Mỹ thiết lập "vùng cách ly" để ngăn chặn Covid-19 bùng phát.

"Đây là nơi duy nhất ở Mỹ bởi chúng tôi chưa từng thấy điều này ở nơi khác. Nhưng nghĩ mà xem: New Rochelle có số ca nhiễm gấp đôi thành phố New York", ông Cuomo nói.

Thống đốc New York cho biết thêm trong 173 ca nhiễm nCoV ở bang, chưa có trường hợp tử vong và chỉ có 14 người phải điều trị tại bệnh viện, hầu hết là người cao tuổi dễ gặp nguy hiểm.

Hạt Westchester, nơi có thành phố New Rochelle, hiện ghi nhận 108 ca nhiễm nCoV, chiếm hơn 60% số ca nhiễm của cả bang New York. Trong khi đó, thành phố New York mới chỉ ghi nhận 36 ca nhiễm và hiện cách ly khoảng 2.000 người.

Vùng cách ly (vòng tròn đỏ) ở thành phố New Rochelle. Đồ họa: USA Today.

Ổ dịch tại giáo đường Thanh niên Israel vùng New Rochelle được cho là khởi phát từ Lawrence Garbuz, một luật sư 50 tuổi làm việc tại Manhattan và được xem là "bệnh nhân số 0" của bang. Khoảng 1.000 người ở Westchester đã bị cách ly trong những ngày gần đây vì từng tham dự các buổi cầu nguyện, một buổi lễ trưởng thành và một đám tang được tổ chức tại giáo đường trên.

Một thông điệp trên trang web của học khu New Rochelle cho biết ba trường học nằm trong bán kính 1,6 km từ giáo đường trên phải đóng cửa từ ngày 11/3 đến hết 25/3, ảnh hưởng đến khoảng 11.000 học sinh.

"Việc một trong số học sinh hoặc nhân viên của chúng tôi có thể bị nhiễm nCoV là điều khó tránh khỏi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là sẵn sàng, bình tĩnh, quyết đoán và nhanh nhạy để ứng phó với nó", thông điệp nêu rõ.

Betty Rodriguez, người có hai con nhỏ ở New Rochelle, lo rằng trường học của con đóng cửa nên vội gọi tới trung tâm trông trẻ ban ngày, nhưng không nơi nào còn chỗ. Cô cũng không thể tìm được người trông trẻ sẵn sàng đến thành phố này.

"Tình trạng ngày càng hoảng loạn. Mọi người phải ở trong nhà, đặc biệt khi trời tối", cô nói.

Rodriguez cho biết gia đình cô chuyển từ thành phố White Plains, cùng trong hạt Westchester, tới New Rochelle vào mùa thu năm ngoái, vì trường học ở đây tốt và quãng đường đi làm gần hơn, bởi cơ quan cô ở Manhattan.

"Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ thấy hối hận về quyết định này như vậy", cô nói.

"Tình trạng vắng khách khiến doanh thu của chúng tôi giảm khoảng 80%. Mọi người đều sợ nhiễm bệnh. Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng sẽ tới đây. Nơi này giờ giống như thành phố ma. Tôi không biết phải mất bao lâu nữa công việc kinh doanh của chúng tôi mới trở lại bình thường", Zo Shahid Zohabe, quản lý cửa hàng KFC ở trung tâm New Rochelle, cho hay.

Giáo đường Thanh niên Israel được xem là tâm điểm của ổ dịch bùng phát ở New Rochelle, hạt Westchester. Ảnh: NY Times.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Paulin sống trong "vùng cách ly" cho biết những khu vực bị ảnh hưởng gồm con phố lớn tập trung nhiều cửa hàng, một trung tâm giải trí và tuyến đường tổ chức lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Thánh Patrick ở thị trấn Eastchester.

Người đứng đầu hạt Westchester George Latimer cho biết sự xuất hiện của lực lượng Vệ binh Quốc gia có thể khiến nhiều cư dân lo lắng.

"Khi nhìn thấy lực lượng vũ trang trên đường phố Mỹ, chúng tôi sẽ nghĩ có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra. Mục đích của họ chỉ là giúp những người dân bị cách ly có đủ thực phẩm và thuốc men, tránh việc họ phải rời khỏi nhà", Latimer nói.

