Chuyên cơ, hầm trú ẩn cho giới siêu giàu trốn nCoV

Nhiều đại gia trên thế giới vội tìm mọi cách tránh đại dịch Covid-19, từ thuê chuyên cơ riêng để bay về nhà cho tới chuẩn bị hầm trú ẩn.

Cũng như hàng trăm nghìn người khác trên thế giới, giới siêu giàu đang chuẩn bị mọi phương án để tự bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Nhưng kế hoạch ứng phó dịch của họ không dừng lại ở tích trữ giấy vệ sinh, nước rửa tay và nhu yếu phẩm.

Những người giàu nhất thế giới đang thuê chuyên cơ riêng để tới "lánh nạn" ở những khu nghỉ dưỡng xa thành phố, thậm chí chuẩn bị hầm trú ẩn ở những quốc gia chưa bị nCoV tấn công.

Nhiều người dường như còn đưa cả bác sĩ và y tá riêng lên cùng chuyến bay để kịp thời điều trị cho họ cùng gia đình nếu không may nhiễm bệnh. Các đại gia cũng đổ xô tới những phòng khám tư ở phố Harley Street, London và trên khắp thế giới để yêu cầu dịch vụ xét nghiệm nCoV riêng.

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đại học xứ Wales ở Cardiff, Anh. Ảnh: Conventry Live.

Để tránh tình trạng quá tải ở các cơ sở xét nghiệm, Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) Anh cho biết chỉ xét nghiệm những người có "khả năng nhiễm nCoV cao". Điều này đồng nghĩa chỉ những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 hoặc từng tới quốc gia có dịch mới được xét nghiệm.

"Quy định này khiến nhiều người giàu thi nhau tự bỏ tiền túi xét nghiệm. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ bởi NHS yêu cầu tất cả xét nghiệm cần được tiến hành tập trung", Mark Ali, giám đốc phòng hệ thống phòng khám tư Harley Street, cho biết.

Bộ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Anh quy định tất cả xét nghiệm nCoV đều do cơ quan NHS và Dịch vụ Y tế công cộng Anh (PHE) tiến hành.

Tuy nhiên, một nhân viên giấu tên tại một cơ sở khác ở Harley Street cho biết phòng khám của họ vẫn sắp xếp cho các khách hàng xét nghiệm ở quốc gia khác hoặc lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra nước ngoài xét nghiệm.

Ali, bác sĩ phẫu thuật tim mạch, cho biết khách hàng của ông vẫn năn nỉ được tiêm vaccine Covid-19, mặc dù các nhà khoa học cho biết cần ít nhất một năm để chế tạo vaccine.

"Sự bùng phát của Covid-19 chắc chắn đã kích động mọi người. Chúng tôi chỉ cung cấp những loại vaccine cúm thông thường và tư vấn sức khỏe cho họ", Ali nói.

Tuy nhiên, để trấn an các khách hàng giàu có, bác sĩ này cho biết phòng khám của ông sẵn sàng cung cấp dịch vụ truyền vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng, với chi phí 350 bảng Anh (hơn 430 USD).

Ken Langone, đồng sáng lập chuỗi bán lẻ Home Depot, biết ông cần tìm kiếm lời khuyên về dịch bệnh ở đâu. Tỷ phú 84 tuổi đã gọi cho giám đốc điều hành NYU Langone Health, bệnh viện ở New York do ông làm chủ tịch. "Những người am hiểu về y tế hơn tôi đều nói rằng đó là một dạng cúm rất nghiêm trọng", Langone nói.

Adam Twidell, giám đốc điều hành dịch vụ đặt máy bay riêng PrivateFly, cho biết doanh số của công ty ông tiếp tục tăng vọt khi người giàu đổ xô đặt chuyên cơ riêng để từ các quốc gia có dịch về nhà.

"Nhiều khách hàng của tôi là người cao tuổi hoặc có tiền sử bệnh, nên họ rất lo lắng về nguy cơ nhiễm nCoV trên các chuyến bay đông người. Chúng tôi vừa đưa một nhóm hành khách từ miền nam nước Pháp về London, trong đó có một người bị suy giảm hệ miễn dịch", ông nói.

Twidell thêm rằng nhiều khách hàng giàu có khác còn đặt chuyến bay rời Anh và nhiều quốc gia châu Âu khác trước khi có thể phải đối mặt với lệnh phong tỏa toàn quốc giống như Italy.

Quintessentially, công ty dịch vụ chuyên phục vụ giới nhà giàu, cho biết còn cung cấp dịch vụ đặt phòng chờ riêng ở sân bay cho những người không đủ điều kiện thuê chuyên cơ, để tránh nguy cơ lây nhiễm cho khách hàng khi phải tiếp xúc với đám đông ở khu chờ đợi chung.

"Những khách hàng đi các chuyến bay thương mại sẽ lựa chọn dịch vụ đẳng cấp nhất ở sân bay, chứ không phải chỉ là phòng chờ hạng nhất như bình thường. Họ được đón và đưa tới phòng chờ riêng và làm các thủ tục xuất cảnh và an ninh tại đó, trước khi được đưa tới tận cửa máy bay. Họ cũng có thể yêu cầu đi một mình một xe thang lên máy bay để giảm nguy cơ tiếp xúc với người khác", người phát ngôn của công ty cho hay.

Quintessentially cũng cho biết một khách hàng của họ còn biến nhà thành một lô cốt kiểu quân sự và từ chối tiếp khách, trừ khi họ có thể cung cấp chi tiết lịch sử đi lại và những người từng tiếp xúc.

Một boongke của công ty Vivos Group ở Nam Dakota, Mỹ. Ảnh: Vivos Group.

Robert Vicino, người sáng lập và giám đốc điều hành Vivos Group, công ty có trụ sở ở California chuyên xây dựng hầm trú ẩn để tránh các thảm họa hoặc thiên tai, cho biết số đơn đặt hàng tăng mạnh kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Vivos đã biến một boongke từ thời Chiến tranh Lạnh ở bang Indiana thành một khu trú ẩn cho khoảng 80 người. Công ty đang tiếp tục hoàn thiện 575 boongke khác trong một tiền đồn bỏ hoang từ Thế chiến II ở Nam Dakota.

Thanh Tâm (Theo Guardian)