Thầy cũ Ronaldo lần thứ năm liên tiếp cầm quân ở World Cup

HLV Carlos Queiroz, cựu trợ lý của Alex Ferguson và từng dẫn dắt Bồ Đào Nha, nhận lời huấn luyện tuyển Ghana theo bản hợp đồng có thời hạn bốn tháng.

Nhà cầm quân 73 tuổi được bổ nhiệm thay thế Otto Addo, người bị sa thải hồi tháng 3 sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Tại World Cup 2026 diễn ra hè này, Ghana nằm ở bảng L cùng Croatia, Anh và Panama. Queiroz sẽ nhận mức thù lao khoảng 90.000 USD cho bản hợp đồng có thời hạn bốn tháng, với nhiệm vụ đưa Ghana tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây sẽ là lần thứ năm liên tiếp chiến lược gia người Bồ Đào Nha cầm quân tại các kỳ World Cup, cân bằng kỷ lục của "phù thủy" Bora Milutinovic - người góp mặt liên tục từ 1986 đến 2002 cùng các đội Mexico, Costa Rica, Mỹ, Nigeria và Trung Quốc.

HLV Queiroz (phải) chỉ đạo Ronaldo trong một trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Ảnh: Reuters

Tại World Cup, Queiroz từng dẫn dắt Bồ Đào Nha (kỳ giải 2010 ở Nam Phi) và Iran trong ba kỳ gần nhất (Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022). Trước đó, ông giúp Nam Phi giành vé dự World Cup 2002 nhưng chia tay trước khi giải đấu khởi tranh.

Ngoài ra, Queiroz từng làm HLV tại Real hay các đội tuyển Colombia, UAE và Qatar. Gần đây nhất, ông dẫn dắt Oman nhưng rời đi hồi tháng 3 sau khi đội tuyển không giành quyền dự World Cup 2026.

"Tôi đón nhận chương mới này cùng đội tuyển Ghana với lòng biết ơn sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và sự khiêm tốn", Queiroz nói ngày 14/4. "Bóng đá đã mang đến cho tôi cả một đời thử thách, bài học và những hành trình không thể quên trên khắp thế giới. Đây không chỉ là một công việc, mà là một sứ mệnh".

Queiroz từng là thầy của Cristiano Ronaldo giai đoạn 2004-2010. Trong đó, từ năm 2004 đến 2008, ông là trợ lý cho HLV Ferguson tại Man Utd, rồi dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha trong hai năm.

Trận đấu đầu tiên của Queiroz với tuyển Ghana là giao hữu gặp Mexico vào ngày 22/5, sau đó là cuộc đối đầu với Xứ Wales vào ngày 2/6.

Queiroz sẽ đi vào lịch sử với tư cách là HLV cao tuổi thứ ba từng tham dự World Cup, sau Hugo Broos (Nam Phi) và Miroslav Koubek (CH Czech), những người đều sẽ 74 tuổi tại giải năm nay. Kỷ lục hiện tại thuộc về Otto Rehhagel, người 71 tuổi 317 ngày khi dẫn dắt Hy Lạp gặp Argentina ở vòng bảng World Cup 2010.

Vy Anh