'Tháo gỡ vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỷ trong tháng 12'

Thành phố sẽ cố gắng giải quyết vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 12, để hoàn thành công trình trong năm 2025, theo Chủ tịch TP HCM Phan Văn Mãi.

"Nhà đầu tư cam kết có thể hoàn thành dự án trong vòng 12 tháng. Như vậy, nếu các vướng mắc được giải quyết, dự án sẽ khởi động đầu năm sau và có thể hoàn tất vào cuối năm", Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 20 của HĐND thành phố, chiều 10/12.

Dự án chống ngập do triều gồm 6 cống ngăn triều khổng lồ cùng tuyến đê bao ven sông Sài Gòn dài 6 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam là nhà đầu tư, khởi công từ năm 2016. Công trình nhằm kiểm soát ngập cho 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm TP HCM. Do vướng thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư nên công trình đã chậm trễ 6 năm so với kế hoạch dù đã hoàn thành 90% khối lượng.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi trả lời chất vấn, chiều 10/12. Ảnh: An Phương

Theo ông Mãi, công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng thường xuyên được cử tri thành phố nhắc đến trong mỗi buổi tiếp xúc. Dự án này cũng được lãnh đạo trung ương nêu ra như một điển hình của vấn đề kéo dài, lãng phí. Thủ tướng đã yêu cầu thành phố cùng các bên tập trung giải quyết để sớm hoàn thành dự án.

Vừa qua, thành phố đã báo cáo Thủ tướng các giải pháp gỡ vướng cho dự án này. Trong đó, TP HCM đề nghị được điều chỉnh chủ trương đầu tư vì thời gian thực hiện kéo dài, tổng mức đầu tư của dự án đã thay đổi. Nếu không điều chỉnh chủ trương, thành phố sẽ không ký lại được hợp đồng, phụ lục và không có cơ sở thanh toán cho nhà đầu tư.

Thành phố cũng đề nghị Thủ tướng có ý kiến để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tái cấp vốn, gia hạn thời gian tái cấp vốn. Các ngân hàng cũng cần cơ cấu lại kế hoạch trả nợ của nhà đầu tư và TP HCM liên quan đến dự án. "Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng BIDV. Nếu Thủ tướng có ý kiến, tôi nghĩ các ngân hàng sẽ sẵn sàng hỗ trợ", ông Mãi nói.

Cống ngăn triều Tân Thuận ở quận 7, thuộc dự án chống ngập do triều. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng theo người đứng đầu chính quyền thành phố, dự án chống ngập 10.000 tỷ được thanh toán bằng tiền từ kế hoạch đầu tư công trung hạn và ba vị trí đất. Năm nay, thành phố đã bố trí 6.800 tỷ đồng vốn đầu tư cho dự án nhưng chưa thanh toán được. Thành phố đã kiến nghị Thủ tướng thống nhất phương án dùng ba vị trí đất để thanh toán cho nhà đầu tư, ủy quyền cho TP HCM định giá và thực hiện thanh toán.

Dự án hiện đã hoàn thành 90% tổng khối lượng và hoàn tất kiểm toán 3.000 tỷ đồng. Thành phố đề xuất thanh toán trước phần tiền này để nhà đầu tư hoàn thành phần còn lại của dự án, khoản chênh lệch vốn sẽ dùng để trả nợ ngân hàng để giảm lãi.

"Thành phố sẽ nghiên cứu phương án giải quyết các vướng mắc tại dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng này. UBND TP HCM cũng nhiều lần ngồi lại với nhà đầu tư để làm rõ việc điều chỉnh phụ lục hợp đồng, pháp lý quỹ đất, tiến độ công việc cụ thể", ông Mãi nói.

Trước đó, khi chất vấn Chủ tịch UBND TP HCM, đại biểu Nguyễn Minh Nhựt đặt vấn đề, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM được khởi công từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Do đó, đại biểu này mong muốn lãnh đạo thành phố nêu rõ nguyên nhân cụ thể của sự chậm trễ và đưa ra mốc thời gian dự án vận hành chính thức.

Lê Tuyết