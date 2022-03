Thành tỷ phú năm 68 tuổi nhờ cổ phiếu công ty tăng 100 lần

Sugiri thành triệu phú sau khi bán công ty cho nhà khai thác viễn thông lớn nhất Indonesia và phát hiện ra cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Đó là năm 2011 khi việc sử dụng Internet trên toàn quốc đang bùng nổ. Để đảm bảo an ninh dữ liệu, chính phủ lên kế hoạch cho một đạo luật yêu cầu thông tin trực tuyến phải được lưu trữ ở Indonesia thay vì ở nước ngoài. Điều đó có nghĩa là nhu cầu rất lớn về các trung tâm dữ liệu địa phương.

Vì vậy, ông Otto Toto Sugiri cùng với sáu đối tác thành lập PT DCI Indonesia, trở thành công ty hàng đầu của Indonesia trong lĩnh vực này với hơn 200 khách hàng. Kể từ khi lên sàn vào năm ngoái, cổ phiếu DCI đã tăng hơn 10.000%. Bây giờ Sugiri, 68 tuổi, trở thành tỷ phú với tài sản ước tính 2,5 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Sugiri sở hữu 30% DCI, trong khi các nhà đồng sáng lập Han Arming Hanafia và Marina Budiman, có cổ phần trị giá lần lượt là 1 tỷ USD và 1,6 tỷ USD. Nhà tài phiệt Indonesia Anthoni Salim, người có đế chế mở rộng sang lĩnh vực viễn thông và bất động sản, là cổ đông lớn thứ tư của DCI với 11% cổ phần.

Tỷ phú Indonesia Otto Toto Sugiri. Ảnh: PT DCI

Với mái tóc dài màu xám và thích áo đen, ông Sugiri bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một lập trình viên công nghệ thông tin ở Đức sau khi tốt nghiệp Đại học Aachen. Ông trở lại Indonesia vào những năm 1980 và làm lập trình ở một số công ty địa phương trước khi gia nhập cho ngân hàng của gia đình PT Bank Bali - nay được gọi là PT Bank Permata. Tại đây, ông đã giúp thành lập bộ phận công nghệ thông tin.

Sau sáu năm làm việc, Sugiri rời ngân hàng để về lãnh đạo PT Sigma Cipta Caraka, công ty phần mềm mà PT Telkom Indonesia tiếp quản vào năm 2007. Năm 1994, ông thành lập PT Indointernet, nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên của Indonesia, và hiện vẫn sở hữu 17% tại đây. Tổng cộng, ông đã thành lập hơn 20 công ty.

DCI đã được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở Indonesia, nơi có dân số 270 triệu người chủ yếu là trẻ và am hiểu Internet - nền kinh tế trực tuyến đạt 70 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 49% so với năm 2020, theo báo cáo của Google, Temasek Holdings Pte và Bain & Co. Với 62% thị phần, lợi nhuận của DCI đã tăng 43% vào năm ngoái và doanh thu tăng lên 871,2 tỷ rupiah (60,7 triệu USD).

Nhưng thành công của công ty từ đợt IPO tốt nhất thế giới vào năm 2021 đã dẫn đến tranh cãi. Giá tăng vọt khi khối lượng giao dịch thấp khiến cổ phiếu bị ngừng giao dịch và bị điều tra thao túng.

Trong khi DCI đang được điều tra, Sugiri và những nhà đồng sáng lập cam kết sẽ bán cổ phiếu của họ bằng cách chuyển sang loại không thể giao dịch vào tháng 8 năm ngoái. "Chúng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang cố gắng thao túng thị trường. Đó là một phần trong cam kết của chúng tôi với tư cách là người sáng lập", ông nói.

Sugiri còn có các khoản đầu tư vào các công ty công nghệ bao gồm công ty thương mại điện tử PT Tokoplas E-Commerce Indonesia, nhà cung cấp dịch vụ PT Fortress Data Services và sàn giao dịch tiền số PT Indodax Nasional Indonesia. Năm ngoái, ông và những nhà đồng sáng lập DCI đã bán bớt 47% quyền sở hữu của họ tại Indointernet với mức định giá cao hơn 42% so với giá IPO của nó.

Phiên An (theo Bloomberg)