Thanh Nhã được kỳ vọng tại World Cup nữ 2023

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chọn Nguyễn Thanh Nhã là một trong sáu cầu thủ trẻ châu lục đáng xem tại World Cup nữ 2023.

Nguyễn Thị Thanh Nhã là tiền đạo nữ nổi bật tiếp theo sau Huỳnh Như, Phạm Hải Yến. Ảnh: Đức Đồng

"Thanh Nhã được coi là nhân tố lớn tiếp theo của bóng đá Việt Nam và thuộc thành phân quan trọng của đội tuyển lần đầu dự World Cup nữ", một phần bài viết trên trang chủ AFC mô tả.

Thanh Nhã, 21 tuổi, được kỳ vọng kế thừa đàn chị Huỳnh Như. Ở chung kết SEA Games 32, cả hai cùng ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Myanmar để giành HC vàng thứ tư liên tiếp.

Dấu ấn lớn tiếp theo của Thanh Nhã là trận giao hữu với đội tuyển số hai thế giới Đức, nơi cô ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù cuối cùng. Trong tình huống này, Thanh Nhã bứt tốc từ vạch giữa sân, bất chấp sự đeo bám của ba cầu thủ Đức để vào vòng cấm rồi sút chân trái chéo góc thành bàn. Đây được xem là sự mô phỏng thứ vũ khí chính của Việt Nam tại giải đấu trên đất New Zealand sắp tới: phòng ngự - phản công.

Đức 2-1 Việt Nam Thanh Nhã ghi bàn trong trận giao hữu Việt Nam 1-2 Đức.

Có mặt tại New Zealand từ ngày 5/7, Thanh Nhã cùng các đồng đội có thêm hai trận giao hữu lần lượt thua New Zealand 0-2 và Tây Ban Nha 0-9. Tiền đạo cánh này cho biết thể hình và một phần thể lực vẫn là điểm yếu của Việt Nam so với thế giới, nhưng hiện tại tinh thần toàn đội ở mức cao nhất và sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

Bên cạnh Thanh Nhã, năm cầu thủ trẻ châu Á đáng chú ý khác có Mary Fowler của Australia, mới 20 tuổi nhưng sắp sửa dự kỳ World Cup thứ hai. Tiền vệ Shen Mengyu, 21 tuổi, là cầu thủ nữ Trung Quốc đầu tiên thi đấu ở Anh. Nhật Bản có Aoba Fujino, 19 tuổi, đã ghi 17 bàn sau 28 trận cho NTV Beleza tại giải vô địch quốc gia WE League. Hàn Quốc có Casey Phair, 16 tuổi, mang trong mình một nửa dòng máu Mỹ, trở thành cầu thủ đa chủng tộc đầu tiên thi đấu cho Hàn Quốc tại một kỳ World Cup. Còn Philippines có Isabella Flanigan, 18 tuổi, được kỳ vọng giúp đội tuyển gây bất ngờ trong lần đầu dự World Cup nữ.

Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam dự World Cup. Đội nằm ở bảng E, lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ ngày 22/7, Bồ Đào Nha ngày 27/7 và đương kim á quân Hà Lan ngày 1/8.

Trung Thu