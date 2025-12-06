Thanh Hóa thu ngân sách gần 55.000 tỷ đồng

Năm 2025, thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa đạt 54.952 tỷ đồng, bằng 121% dự toán; các lĩnh vực công nghiệp, văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, đồng thời thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh năm 2025 địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 8,27%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người đạt 3.505 USD, tăng 145 USD so với năm trước.

Một góc đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Sản xuất công nghiệp tăng 15,8%; 17 trong số 19 sản phẩm chủ lực tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%. Thanh Hóa thu hút 119 dự án đầu tư mới, trong đó 13 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng và hơn 437 triệu USD. Toàn tỉnh có 3.510 doanh nghiệp thành lập mới, vượt kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, Thanh Hóa xếp thứ 5 cả nước về chỉ số chuyển đổi số, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%. Tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 14.780 hộ nghèo và hộ chính sách, với tổng kinh phí 1.619 tỷ đồng.

Hội nghị thống nhất mục tiêu năm 2026 với 32 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 168 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách tăng tối thiểu 7%, giá trị xuất khẩu khoảng 8,5 tỷ USD. Tỉnh cũng đặt mục tiêu xây dựng tối thiểu 900 căn nhà ở xã hội và phấn đấu thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã nông thôn mới nâng cao, hai xã nông thôn mới hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành trong bối cảnh khối lượng công việc lớn song ông cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế kéo dài, đặc biệt là những bất cập trong đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã, khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công viên Hội An - điểm vui chơi giải trí lớn ở Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Lê Hoàng