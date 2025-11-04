Thanh Hóa rốt ráo giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân hơn 15.800 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 63% kế hoạch và quyết tâm đạt 100% chỉ tiêu từ nay đến cuối năm.

Ngày 4/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh là hơn 25.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, tổng giá trị giải ngân đạt trên 15.844 tỷ đồng, tương đương 63,3% kế hoạch, cao hơn 12,6% so với mức trung bình của cả nước.

Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Thanh Hoá ngày 4/11. Ảnh: Lam Sơn

Tỷ lệ này cũng vượt 3,1% so với mục tiêu đề ra tại Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Toàn tỉnh có 107 trong số 221 chủ đầu tư đạt và vượt mục tiêu giải ngân trong Chiến dịch 90 ngày đêm. Trong đó, 16 chủ đầu tư cấp tỉnh như Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ..., còn lại 91 chủ đầu tư cấp xã, phường.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 3/11, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 1.340 ha, đạt 55,4% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Dù có thêm một số mỏ đất, cát đi vào hoạt động nhưng tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng tiến độ thi công nhiều dự án.

Hiện có 114 trong số 221 chủ đầu tư chưa đạt mục tiêu giải ngân của chiến dịch 90 ngày, gồm 39 đơn vị cấp tỉnh và 75 UBND xã, phường. Toàn tỉnh vẫn còn 46 dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng, trong đó có dự án khởi công từ trước năm 2023 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân chậm là việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đây, việc giải phóng mặt bằng do cấp huyện thực hiện, nay giao về cấp xã, khiến nhiều địa phương lúng túng trong thành lập hội đồng bồi thường và tổ chức thực hiện.

Nhiều xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn về tài chính, xây dựng, đất đai, trong khi phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, dẫn tới việc triển khai các thủ tục đầu tư, đấu thầu và giải ngân bị chậm.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đã đạt hoặc xấp xỉ kế hoạch cần phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 11, các đơn vị có tỷ lệ thấp phải rà soát nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh quyết toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lam Sơn

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đồng thời chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh phân bổ vốn phù hợp với tiến độ từng dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các xã, phường cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục tham mưu giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng.

Đối với khó khăn về nhân lực ở cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ để đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng.

"Trong hai tháng cuối năm, toàn tỉnh phải dồn toàn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu", ông Nguyễn Hoài Anh nói.

Lê Hoàng