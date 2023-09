Than sinh học từ khoai mì bảo vệ môi trường

Nghiên cứu điều chế than sinh học loại bỏ các chất có trong nước thải như amoni, độ màu, các kim loại giúp làm giảm ô nhiễm và tiết kiệm chi phí xử lý.

Mô tả dự án

Sản xuất than sinh học qua các loại phế phẩm loại bỏ các chất có trong nước thải như amoni, độ màu, các kim loại thông qua quá trình hấp phụ, từ đó giúp làm giảm ô nhiễm và tiết kiệm chi phí xử lý. Nghiên cứu khả năng xử lý i-ốt trong nước thải bằng than sinh học điều chế từ thân cây khoai mì.

Mục tiêu chung của dự án là khảo sát khả năng xử lý i-ốt trong nước thải bằng than sinh học được điều chế từ thân cây khoai mì. Mục tiêu cụ thể cho việc chế tạo than sinh học từ thân cây khoai mì và khảo sát khả năng hấp phụ i-ốt trong nước thải bằng vật liệu than sinh học vừa được điều chế từ thân cây khoai mì.

Than sinh học từ khoai mì.

Dự án sử dụng 5 phương pháp nghiên cứu gồm: Tổng hợp tài liệu; Điều chế than sinh học; hiển vi điện tử (SEM); Thực nghiệm khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu; UV-VIS; xử lý số liệu.

Than sinh học thuộc loại vật liệu xốp, thường được tổng hợp từ phụ phẩm nông nghiệp trong điều kiện không có oxy. Than sinh học cho thấy khả năng tái sử dụng và khả năng hấp phụ tốt đối với các hợp chất độc hại như: Cr(VI), As(V), Pb (II), kháng sinh Tetracycline, methylen da cam.

I là đồng vị iốt phóng xạ được sử dụng phổ biến nhất trong điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp ở các bệnh viện tại Việt Nam, i-ốt là một nguyên tố hóa học, trong bảng tuần hoàn nó có kí hiệu là I và số nguyên tử là 53. I là nguyên tố vi lượng cần thiết cho tồn tại của các loài sinh vật cũng như con người, i-ốt được cung cấp thông qua lương thực, thực phẩm.

Cùng với sự phát triển của khoa học ngày nay I phóng xạ được đưa vào các bệnh viện để điều trị bệnh ung thư, bằng cách áp dụng thực tiễn vào người, khi cho 1 lượng i-ốt phóng xạ nhỏ vào người bác sĩ có thể phát hiện bệnh thông qua máy quét đặc biệt. Hơn thế nữa, khi sử dụng một lượng i-ốt phóng xạ đủ lớn có thể phá hủy ung thư tuyến giáp cũng như ung thư tuyến tiền liệt...

Để xử lý chất thải này, nhiều phương pháp xử lý đã được thực hiện như: hấp phụ, kết tủa, trao đổi ion và lọc qua màng. Trong đó, hấp phụ được xem là một phương pháp kinh tế và thân thiện với môi trường, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trong Với iốt phóng xạ, đặc biệt là iốt phóng xạ dạng lỏng, gần như chỉ có một số ít sử dụng than sinh học làm vật liệu hấp phụ. Điều đó cho thấy đề tài Nghiên cứu khả năng xử lý i-ốt trong nước thải bằng than sinh học điều chế từ thân cây khoai mì vừa có ý nghĩa thiết thực và vừa thân thiện với môi trường.